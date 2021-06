Nowe przypadki pochodzą z województw: wielkopolskiego (29), lubelskiego (13), śląskiego (11), łódzkiego (10), małopolskiego (9), mazowieckiego (8), świętokrzyskiego (8), dolnośląskiego (7), pomorskiego (7), zachodniopomorskiego (7), warmińsko-mazurskiego (6), opolskiego (5), podkarpackiego (5), podlaskiego (3), lubuskiego (1).

Żadnego nowego przypadku nie odnotowano w woj. kujawsko-pomorskim.



4 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 6 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 30 osób.



Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wzrosła w Polsce do 2 879 470. Do tej pory zmarło 74 953 osoby.

W czwartek ministerstwo zdrowia informowało o 147 nowych przypadkach i 24 zgonach.

Tydzień temu, 18 czerwca, odnotowano 190 nowych zakażeń. Zmarło wtedy 48 zakażonych osób.

185 osób pod respiratorami

W szpitalu przebywa obecnie 1157 osób. Dla pacjentów z COVID-19 pozostaje wolnych 10 603 łóżka.



185 pacjentów jest w najcięższym stanie i wymaga podłączenia do respiratora. Wolnych pozostaje 1095 urządzeń.



Kwarantanną objęto 57 708 osoby. Do tej pory wyzdrowiało 2 651 209 osób.

Ile testów?

Ostatniej doby wykonano 42,5 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, w tym ponad 27,3 tys. testów antygenowych.

Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 17 207 104 próbki, pobrane od 16 824 215 osób.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 4 075 090 badania.





Szczepionkowa loteria

Od 1 lipca do 30 września potrwa Loteria Narodowego Programu Szczepień; będzie można w niej wygrać nagrody pieniężne oraz samochody i hulajnogi elektryczne - poinformował w czwartek prezes Totalizatora Sportowego Olgierd Cieślik. Pula nagród natychmiastowych opiewa na ponad 14 mln zł - dodał.

Aby móc wziąć udział w loterii należy się zapisać, można to zrobić dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989; przez stronę internetową pacjent.gov.pl na swoim IKP; wysłać sms o treści SzczepimySie na numer 880-333-333 lub pójść do pobliskiego punktu szczepień.





Każdy z uczestników loterii będzie miał cztery szanse na wygraną. Będzie też kilka kategorii nagród: codzienne, tygodniowe, miesięczne oraz nagroda główna.

Jeśli chodzi o nagrody natychmiastowe, to codziennie do wygrania będą nagrody pieniężne o wartości 200 zł przyznawane co 500 uprawnionej osobie lub 500 zł przyznawane co 2 tys. osobie. Prezes TS przekazał, że pula nagród natychmiastowych wynosi 14 mln 300 tys. zł.

W przypadku nagród tygodniowych odbędzie się 12 losowań w każdą środę. Tutaj do wygrania będzie 60 nagród pieniężnych w wysokości 50 tys. zł oraz 720 hulajnóg elektrycznych.

Nagrody miesięczne - przewidziano trzy losowania w okresie trwania loterii w trakcie, której będzie można wygrać sześć nagród pieniężnych w wysokości 100 tys. zł oraz sześć samochodów osobowych Toyota Corolla.

Prezes Totalizatora Sportowego wyjaśnił, że losowanie finałowej nagrody nastąpi 6 października; do wygrania będą dwie nagrody pieniężne w wysokości 1 mln zł oraz dwa samochody osobowe Toyota C-HR.

Biuro prasowe Totalizatora Sportowego poinformowało, że łączna pula nagród w loterii to ponad 22 mln 700 tys. zł - chodzi zarówno o nagrody pieniężne, jak i rzeczowe.