Nowe przypadki pochodzą z województw: mazowieckiego (29), śląskiego (26), małopolskiego (16), wielkopolskiego (14), dolnośląskiego (13), zachodniopomorskiego (13), podkarpackiego (12), łódzkiego (9), lubelskiego (6), podlaskiego (6), kujawsko-pomorskiego (5), pomorskiego (4), świętokrzyskiego (4), warmińsko-mazurskiego (4), opolskiego (2), lubuskiego (1).



1 zakażenie to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Z powodu COVID-19 zmarło 6 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 29 osób.



Liczba zakażonych od początku pandemii w Polsce wzrosła do 2 879 192. Do tej pory zmarło 74 893 zakażonych osób.

Reklama

Więcej zgonów

We wtorek odnotowano w Polsce 188 nowych przypadków. Zmarło 29 zakażonych osób.

Z kolei tydzień temu, 16 czerwca, poinformowano o 241 nowych zakażeniach. Zmarło 62 kolejnych pacjentów.

Zajęte łóżka i respiratory

Jak podano, w środę zajętych było 1307 z 10 797 łóżek przygotowanych dla pacjentów z COVID-19. 208 osób było w najcięższym stanie i wymagało wsparcia respiratora. Wolnych pozostaje 912 urządzeń.



Ładowanie...

Na kwarantannie przebywa 61 845 osób. Do tej pory wyzdrowiało 2 650 839 osób.



Szczepienia w Polsce

Do tej pory wykonano w Polsce 27 078 372 szczepienia. Pierwszą dawkę przyjęło 16 302 839 osób. W pełni zaszczepionych jest 11 643 337 osób.





W tym tygodniu, w poniedziałek dotarło już do Polski 2,6 mln dawek szczepionek Pfizer/BioNTech i 324 tys. dawek firmy AstraZeneca - poinformował prezes RARS Michał Kuczmierowski. Z kolei w sobotę do Polski ma przyjechać 285 tys. szczepionek Moderny.

Szczepienia przeciw COVID-19 ruszyły w Polsce 27 grudnia 2020 r.



Ładowanie...

Łącznie do Polski dostarczono prawie 29,7 mln dawek szczepionki. Z kolei do punktów szczepień trafiło ponad 27 mln dawek - to dane z wtorku, podane w serwisie gov.pl.



Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 25 038 dawek. Zgłoszono 11 532 niepożądane odczyny poszczepienne.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Indonezja walczy z koronawirusem. Tak wygląda pochówek ofiar na prowizorycznym cmentarzu AFP