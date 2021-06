Koronawirus w Polsce. Dane ministerstwa, 22 czerwca

Koronawirus w Polsce

Mamy 188 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia. Zmarło 29 zakażonych osób. Oznacza to spadek o 44 proc. w stosunku do danych sprzed tygodnia. W woj. opolskim odnotowano tylko jedno nowe zakażenie.

Zdjęcie Punkt szczepień w Szczecinie / ROBERT STACHNIK/REPORTER / East News