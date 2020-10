Z dnia na dzień rośnie w Polsce liczba pacjentów, którzy z powodu COVID-19 trafiają do szpitali. Coraz więcej chorych wymaga też podłączenia do respiratorów. Przedstawiamy dane z ostatnich 14 dni.

W czwartek (8 października) Ministerstwo Zdrowia poinformowało o rekordowej liczbie nowych zakażeń koronawirusem od początku epidemii w Polsce - 4280. To pierwszy raz, kiedy liczba dobowych zakażeń w naszym kraju przekroczyła cztery tysiące.

Z powodu COVID-19 zmarła też w ciągu ostatnich 24 godzin rekordowa liczba pacjentów - 76, spośród których osiem nie miało żadnych chorób współistniejących.

Ile osób w szpitalach i pod respiratorami?

Z dnia na dzień rośnie też liczba osób podłączonych pod urządzenia, które ułatwiają oddychanie. W poniedziałek (5 października) liczba zajętych respiratorów w Polsce po raz pierwszy przekroczyła 200. Najnowsze dane oscylują już w okolicach 300 zajętych urządzeń.

Statystyki z ostatnich dwóch tygodni przedstawiają się następująco:

25 września - 1995 zajętych łóżek, 96 zajętych respiratorów

- 1995 zajętych łóżek, 96 zajętych respiratorów 26 września - 2134 zajęte łóżka, 110 zajętych respiratorów,

- 2134 zajęte łóżka, 110 zajętych respiratorów, 27 września - 2223 zajęte łóżka, 124 zajęte respiratory,

- 2223 zajęte łóżka, 124 zajęte respiratory, 28 września - 2305 zajętych łóżek, 130 zajętych respiratorów,

- 2305 zajętych łóżek, 130 zajętych respiratorów, 29 września - 2399 zajętych łóżek, 141 zajętych respiratorów,

- 2399 zajętych łóżek, 141 zajętych respiratorów, 30 września - 2481 zajętych łóżek, 152 zajęte respiratory,

- 2481 zajętych łóżek, 152 zajęte respiratory, 1 października - 2560 zajętych łóżek, 159 zajętych respiratorów,

- 2560 zajętych łóżek, 159 zajętych respiratorów, 2 października - 2702 zajęte łóżka, 166 zajętych respiratorów,

- 2702 zajęte łóżka, 166 zajętych respiratorów, 3 października - 2850 zajętych łóżek, 179 zajętych respiratorów,

- 2850 zajętych łóżek, 179 zajętych respiratorów, 4 października - 2977 zajętych łóżek, 191 zajętych respiratorów,

- 2977 zajętych łóżek, 191 zajętych respiratorów, 5 października - 3158 zajętych łóżek, 219 zajętych respiratorów,

- 3158 zajętych łóżek, 219 zajętych respiratorów, 6 października - 3719 zajętych łóżek, 263 zajęte respiratory,

- 3719 zajętych łóżek, 263 zajęte respiratory, 7 października - 4000 zajętych łóżek, 283 zajęte respiratory,

- 4000 zajętych łóżek, 283 zajęte respiratory, 8 października - 4138 zajętych łóżek, 296 zajętych respiratorów.



Ministerstwo Zdrowia o "negatywnych scenariuszach"

Statystyki z ostatnich 14 dni wzbudzają niepokój, jednak Ministerstwo Zdrowia uspokaja i zapewnia, że dla pacjentów covidowych zarezerwowana jest wystarczająca liczba respiratorów - ponad 830.

- Nie grozi nam sytuacja, w której zabrakłoby respiratora - mówił w poniedziałek rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.

- Po danych widać, że bufor łóżek szpitalnych i respiratorów nadal jest, ale jeżeli to będzie postępować w takim tempie i jeżeli duże grupy społeczne nie zaczną się stosować do apeli o dystans i maski, to sami ściągniemy na siebie negatywne scenariusze - powiedział z kolei w środę.

Prof. Włodzimierz Gut, specjalista w dziedzinie mikrobiologii i wirusologii, alarmował w ostatnich dniach, że dalszy rozwój epidemii zależy przede wszystkim od zachowań społeczeństwa.

- Nie możemy przyzwyczajać się do wzrostu zachorowań, bo zaczniemy liczyć trupy. Mówiłem to już i będę to powtarzał, bo po wzroście liczby zachorowań wzrost liczby śmierci jest po prostu oczywisty - podkreślił prof. Gut.