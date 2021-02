- W całym kraju otworzyło się dziś co najmniej 1600 siłowni i klubów fitness - powiedział polsatnews.pl Tomasz Napiórkowski, prezes Polskiej Federacji Fitness. Według jego szacunków to około połowa wszystkich takich klubów w kraju.

Organizacja opiera się na danych uzyskanych od klubów oraz kart abonamentowych. Jej prezes - Tomasz Napiórkowski - twierdzi, że co najmniej 1600 z nich zdecydowało się na ponowne honorowanie takich kart.

Przedstawiciele PFF nie mają zamiaru publikować listy placówek, które otworzyły się mimo obowiązujących obostrzeń. - Nie chcemy nikogo narażać - przekazał Napiórkowski.

"Nie ma zakazu korzystania z takich miejsc"

Tomasz Napiórkowski sygnalizuje, że należy spodziewać się policyjnych kontroli, ale jednocześnie utrzymuje, że klubowiczom korzystającym z zajęć nie grozi żadna kara. - Według rozporządzenia obowiązuje zakaz prowadzenia działalności. Nie ma jednak zakazu korzystania z takich miejsc - powiedział polsatnews.pl.

Grzywny mogą spodziewać się za to właściciele klubów. Nieprzestrzeganie obostrzeń może skutkować karą administracyjną w wysokości do 30 tys. złotych. Prezes Polskiej Federacji Fitness zaznacza jednak, że "do tej pory władze przegrały niemalże wszystkie procesy z przedsiębiorcami".