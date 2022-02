Koronawirus w Polsce. Będzie specjalna konferencja MZ. Powodem amantadyna

Konferencja rzecznika Ministerstwa Zdrowia rozpoczęła się chwilę po godzinie 10:30. - Kolejny dzień obserwujemy trend spadkowy. To około 30 proc. względem zeszłego piątku. Jeżeli chodzi o cały tydzień, to jest to spadek rzędu 26 proc. - zaznaczył Wojciech Andrusiewicz.

Koronawirus w Polsce. Omikron w 95 proc. próbek

Jak zaznaczył rzecznik, średnia tygodniowa dla wykonywania testów w Polsce to około 130 tys. - Tydzień temu było to jeszcze 150 tys. Widzimy więc, że jesteśmy na tej krzywej spadkowej - tłumaczył.



Andrusiewicz dodał również, że obserwuje się również spadek liczby wyjazdów karetek do osób zakażonych koronawirusem. - To, co cieszy, to zwłaszcza fakt, że tych wyjazdów jest znacznie mniej do osób z saturacją poniżej 94, którym trzeba podłączać tlen - mówił.



Reklama

Koronawirus w Polsce. Są wyniki badań nad amantadyną

- Obecnie wariant Omikron to 95 proc. wszystkich sekwencjonowanych próbek. Na przełomie kilku dni będzie to już 100 proc. - zaznaczył. Wojciech Andrusiewicz przekazał również, że w ciągu ostatniej doby Ministerstwo Zdrowia wysłało około 79 tys. SMS-ów do osób znajdujących się w kwarantannie z kontaktu. - Wszystkie te osoby zostały poinformowane, że od dziś ten rodzaj kwarantanny nie obowiązuje - podkreślił.



Rzecznik MZ zapowiedział też specjalną konferencję prasową o godzinie 13 w piątek, na której przedstawione zostaną wynika badań nad amantadyną.



Andrusiewicz był pytany przez dziennikarzy m.in. o braki leku molnupiravir. - Ten lek jest pożądany na całym świecie, nie tylko w Polsce. Jest jeden producent, który musi zaopatrzyć wszystkie zakontraktowane państwa. Do tej pory z rezerw wyszło 35 tys. opakowań preparatu - mówił. - Dostaliśmy ostatnio nową partię. To jest około 17 tys. opakowań, które wkróce zostaną rozdysponowane - dodał.



Więcej informacji wkrótce.