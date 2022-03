Koronawirus w Polsce Do kiedy maseczki? Adam Niedzielski: Od 28 marca zniesienie obowiązku zakrywania nosa i ust

- Dziś mamy 8994 nowe przypadki zakażeń koronawirusem - ogłosił w czwartek Adam Niedzielski. - Wczoraj średnia liczba zakażeń spadła poniżej 10 tysięcy, a biorąc pod uwagę ten dzisiejszy wynik, to średnia dzienna liczona w tygodniach spadła nawet poniżej 9 tysięcy - powiedział minister zdrowia.

Koronawirus w Polsce dzisiaj. Adam Niedzielski zdradził najnowsze dane

Stwierdził też, że w ostatnim czasie rząd obserwował "jaki jest efekt gremialnego powrotu dzieci do szkoły" i "dużego napływu uchodźców".

Według ministerstwa "oba te zjawiska nie przyczyniły się do przełamania tendencji spadkowej". Mówił też m.in., że "wariant omikron okazał się zdecydowanie mniej dolegliwy niż wariant delta, z którym mieliśmy do czynienia w poprzedniej fali".

Nowe obostrzenia a koronawirus. Do kiedy maseczki?

Szef resortu zdrowia poinformował również, że od 28 marca znoszone będą kolejne obostrzenia. - Po pierwsze, zniesiony zostanie wymóg noszenia maseczek ochronnych. Decyzja ta nie dotyczy jednak podmiotów leczniczych - zaznaczył.

- Druga decyzja to zniesienie wszystkich kwarantann. Nie dotyczy to tylko domowników, ale też kwarantanny dla osób przyjeżdżających do nas z zagranicy - dodał Adam Niedzielski w czasie konferencji prasowej poświęconej znoszeniu obostrzeń. Z kolei szef GIS zaznaczył, że osoby przyjeżdżające do Polski z zagranicy w dalszym ciągu będą zmuszone wypełnić kartę pobytu.

Jak dodał Krzysztof Saczka, na terenie kraju jest obecnie aktywne 160 ognisk zakażeń koronawirusa. - Ta sytuacja może się jednak zmienić w każdym momencie, dlatego musimy być przygotowani i ciągle monitorować sytuację epidemiczną - podkreślił.

Z tym wiąże się m.in. nowa polityka resortu zdrowia w sprawie testowania. - Od 1 kwietnia testy na obecność koronawirusa będą dostępne praktycznie tylko na zlecenie lekarza - mówił Adam Niedzielski.