- Chcemy, żeby ta "grupa zero" objęła swoim zakresem również inne zawody związane z leczeniem: chociażby farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, ale też personel administracyjny, który pracuje w podmiotach leczniczych - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. ​

Minister zdrowia zwracał uwagę na konferencji prasowej, że w ostatnich miesiącach to koronawirus wyznaczał tempo naszego życia. - Możemy to zmienić. Dostawa szczepionek daje nam wszystkim wspólną możliwość odwrócenia tej sytuacji i podyktowania tempa, z jakim będziemy się żegnali z koronawirusem - podkreślił.

- Aby to się zadziało, musimy wszyscy - namawiając bliskie osoby, przyjaciół - poddać się szczepieniu - oświadczył Niedzielski.

Przyznał, że w tej chwili najważniejsze jest szczepienie grupy, która w ostatnim roku najbardziej odczuła walkę z COVID-19. - To szczepienie dotyczy bardzo szerokiej grupy, ono nie dotyczy tylko wąsko pojętej grupy medyków, czyli lekarzy, pielęgniarek, czy ratowników.

