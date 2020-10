Zmiany w strukturach szpitali, włączenie prywatnego lecznictwa i podwojenie pensji dla medyków zaangażowanych w walkę z COVID-19 - o takich krokach, które ma podjąć rząd, poinformował na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Adam Niedzielski, minister zdrowia

- Pojawiały się sygnały, że część łóżek dla pacjentów z COVID-19 ma charakter "papierowy", przeprowadziliśmy więc kontrole w szpitalach. Po weryfikacji wiemy, że takich miejsc w szpitalach mamy 15 tys. - przekazał Adam Niedzielski, minister zdrowia. Jak poinformował, zajętych jest ok. 8 tys., czyli 60 proc.



Liczba miejsc dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 ma się zwiększyć. - Część szpitali powiatowych zostanie przekształconych w placówki tzw. "drugiego poziomu covidowego" - przekazał minister zdrowia. - Szacujemy, że w wyniku takiego przekształcenia powiększymy infrastrukturę o 10 tys. łóżek - poinformował. Jak dodał, wojewodowie stosowne polecenia mają wydać do wtorku. - Jeżeli są w regionie koło siebie blisko dwa szpitale powiatowe, to jeden z nich będzie przejmował ruch pacjentów niecovidowych z obu powiatów, natomiast drugi będzie zajmował się pacjentami covidowymi z tych dwóch powiatów - uściślił.



- Chcemy zaproponować rozwiązanie, które polega na przekształceniu oddziałów internistycznych na potrzeby walki z COVID-19. Da to dodatkowe 3 tys. łóżek wraz z personelem - przekazał.

- Po rozmowie z prezes Zarządu Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej, szefową Lux Medu Anną Rulkiewicz doszliśmy do wniosku, że prywatne lecznictwo musi się włączyć w walkę z covidem - przekazał Niedzielski. Jak uściślił, do środy ma zostać wypracowana lista szpitali prywatnych, które utworzą tzw. łóżka covidowe.

15-20 tys. zakażeń dziennie

Szef resortu zdrowia przyznał jednocześnie, że władze spodziewają się, że w przyszły tydzień możemy wejść z dziennym przyrostem zakażeń na poziomie 15-20 tys.



Niedzielski wezwał Polaków do restrykcyjnego przestrzegania ograniczeń, w tym zasłaniania ust i nosa.

Podwojona pensja dla medyków walczących z covid

- Nie łóżka leczą, a leczy personel. Z tego miejsca chcę podziękować i nisko się ukłonić lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, diagnostom - powiedział minister zdrowia. I zapowiedział działania, mające na celu wsparcie personelu medycznego.



- Każdy personel zaangażowany w walkę dostanie dodatek w postaci 100 proc. podstawowego wynagrodzenia - przekazał. Ponadto ci medycy, którzy zostaną skierowani na kwarantannę w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, będą otrzymywać stuprocentowe wynagrodzenie, a nie 80 proc. jak na zwolnieniu lekarskim.

Jednym z kroków wspierających ochronę zdrowia jest też zwolnienie rezydentów z konieczności odbycia egzaminu ustnego. To po to, by zarówno lekarze, jak i rezydenci mogli w całości poświęcić swój czas na walkę z epidemią - przekazał.

Szef resortu zdrowia poinformował też, że wprowadzone zostaną przepisy ułatwiające dopuszczenie do pracy w Polsce lekarzy z zagranicy.



Personel medyczny w mobilnych punktach pobrań tzw. drive thru będą zastępować żołnierze, a w miarę potrzeby czas pracy tych punktów ma być wydłużany.

Ponadto mają zostać "zoptymalizowane" normy zatrudnienia personelu medycznego. - Dzisiaj podpiszę rozporządzenie ministra zdrowia, które będzie do grudnia wyłączało wszystkie normy związane z zatrudnieniem poszczególnych typów personelu w danych zakresach, oddziałach szpitalnych, lecznictwa. Te normy, aby zachować bezpieczeństwo, ciągłość, będą poluzowane. Będziemy mieli do czynienia z możliwością definiowania ich na poziomie poszczególnych kierowników jednostek i w tym sensie nie będą obowiązywały sztywne normy, one będą dobierane do sytuacji - zapowiedział minister zdrowia.

Zmiana warunków kwarantannowania

- Chcemy wprowadzić na kwarantannie możliwość pracy zdalnej - za zgodą pracownika. Do tej pory takiej możliwości nasze ustawodawstwo i przepisy nie przewidywały - powiedział minister.



Szpitale tymczasowe w każdym mieście wojewódzkim

Premier Morawiecki wydał polecenie dotyczące przygotowania planów budowy szpitali tymczasowych w każdym mieście wojewódzkim. Jak poinformował Niedzielski, bardziej narażone na wzrost zakażeń są obecnie województwa mazowieckie, małopolskie, wielkopolskie. - To są miejsca, w których te projekty będą w pierwszej kolejności realizowane - podkreślił.



Jak zaznaczył, budowa szpitali tymczasowych w największym stopniu obciąży struktury Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. - To szpitale, które podlegają tym dwóm resortom będą brały na siebie ciężar odpowiedzialności za budowę i funkcjonowanie szpitali tymczasowych - dodał. W działania te zaangażowana jest także kancelaria premiera - podkreślił minister - a szef KPRM Michał Dworczyk nadzoruje budowę szpitala tymczasowego na stadionie Narodowym w Warszawie.



Tymczasowy szpital na Stadionie Narodowym



Stan epidemii w Polsce

W poniedziałek, 19 października, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7482 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 41 kolejnych zgonach. Łączna liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła tym samym do 183 248, a zgonów do 3614. Wyzdrowiało 94 014 osób. W ciągu ostatniej doby wykonano 36 tys. testów.



SARS-CoV-2 na świecie

Na całym świecie koronawirusem SARS-CoV-2 zakażonych zostało ponad 40 mln osób - wynika z danych zaprezentowanych w poniedziałek przez amerykański Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (JHU). Na COVID-19 zmarło ponad 1,1 mln chorych.