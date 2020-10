Abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, został objęty kwarantanną - poinformowała w środę (14 października) w specjalnym komunikacie Kuria Metropolitalna w Poznaniu.

Zdjęcie Abp Stanisław Gądecki /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Metropolita został skierowany na kwarantannę w związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa wykonanego u sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bp. Artura Mizińskiego.

Zakażenie SARS-CoV-2 wykryto także u biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej Szymona Stułkowskiego. Przebywa on w izolacji domowej, podobnie jak wszystkie osoby, co do których wiadomo, że miały z nim kontakt.

"Kuria Metropolitalna i Sekretariat Metropolity Poznańskiego wprowadziły system pracy zdalnej. Wszelkie dalsze decyzje będą podejmowane w porozumieniu z służbami sanitarnymi" - poinformowała kuria.

W ostatnich dniach zakażenie potwierdzono także u dwóch biskupów diecezji opolskiej - Andrzeja Czai i Rudolfa Pierskały oraz u metropolity katowickiego, abpa Wiktor Skworca. W dniach 5-6 października zarówno abp. Skworc, jak i bp Czaja, brali udział w Zebraniu Plenarnym Komicji Episkopatu Polski.