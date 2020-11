- W Szpitalu Narodowym przebywa obecnie 26 pacjentów. Nikt nie jest podłączony do respiratora - poinformował w czwartek (12 listopada) lek. med. Michał Hampel pracujący w szpitalu na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dodał, że szpital ten ma odciążyć inne wielospecjalistyczne placówki.

Zdjęcie Karetka pod szpitalem na Stadionie Narodowym /Tomasz Jastrzebowski/REPORTER /Reporter

Lek. med. Hampel - uczestnik misji pomocowych m.in. w Lombardii, obecnie odpowiedzialny za personel i sprawy organizacyjne w Szpitalu Narodowym w Warszawie - w rozmowie w Polskim Radiu 24 zapewnił, że sytuacja w tym szpitalu jest stabilna.

- Pacjenci są przyjmowani każdego dnia. Obecnie pacjentów mamy 26. Bywały już większe liczby, ale to wynika też z tego, że tych pacjentów sukcesywnie wypisujemy, jeżeli nie wymagają już dalszej hospitalizacji - poinformował lekarz. Przekazał przy tym, że w szpitalu nie ma w obecnie pacjentów wymagających respiratoroterapii. Nie wykluczył jednak, że w najbliższym czasie do tego szpitala trafią pacjenci wymagający poważniejszego leczenia. - Na to jesteśmy przygotowani - dodał.

Jak podkreślił, Szpital Narodowy powstał po to, żeby odciążyć pozostałe szpitale. Wskazał, że do tej tymczasowej placówki trafiają zarażeni, będący w stosunkowo lekkim stanie wymagającym hospitalizacji. - Dzięki temu zwalniamy miejsca w szpitalach wielospecjalistycznych. Zwalniamy miejsca dla pacjentów wymagających opieki, której my nie możemy zapewnić przez brak pewnych możliwości, jeśli chodzi o terapię - zaznaczył Hampel.

"Dopóki będzie potrzebny, będzie funkcjonował"

Lekarz podkreślił przy tym, że społeczeństwo będzie borykało się "jakiś czas z pandemią", w związku z tym - jak dodał - Szpital Narodowy nie ma określonych ram czasowych funkcjonowania. - Szpital, dopóki będzie potrzebny, to będzie funkcjonował - dodał.

Hampel poinformował też, że rekrutacja personelu do szpitala na PGE Narodowym jest nadal prowadzona. - Ta kadra się poszerza. Rekrutujemy lekarzy pielęgniarki opiekunów medycznych. Sukcesywnie zwiększamy bazę personelu - wskazał.

Lekarz przekazał, że szpital na Stadionie Narodowym jest dobrze wyposażony pod względem diagnostycznym. - Jesteśmy w stanie zapewnić pełną diagnostykę. Mamy aparaty RTG, aparaty ultrasonograficzne, jest tomografia komputerowa i stała kadra radiologiczna, możliwość wykonania badań całodobowo - zaznaczył.

Od niedzieli 500 łóżek

Funkcjonujący od zeszłego tygodnia na PGE Narodowym szpital tymczasowy jest filią Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował we wtorek (10 listopada), że od niedzieli (15 listopada) szpital ma dysponować 500 łóżkami dla chorych na COVID-19.