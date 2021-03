Ostatniej doby policjanci pouczyli za brak maseczki 271 osób, mandaty dostało 1542 osób, a w ponad 200 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu - wynika z danych Komendy Głównej Policji.

- Ostatniej doby w związku z nieprzestrzeganiem nakazu zakrywania ust i nosa pouczyliśmy 271 osób, nałożyliśmy mandaty na 1542 osoby, a w ponad 200 przypadkach skierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu - przekazał rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka.

Rzecznik KGP poinformował, że od chwili wprowadzenia obowiązku zakrywania ust i nosa policjanci pouczyli ponad 221 540 osób. - 287,6 tys. ukaraliśmy mandatem karnym, a w ponad 43,5 tys. przypadków skierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu - podkreślił.

Znowelizowane przepisy

Policjant wskazał, że w przypadku skierowania wniosków do sądu - jak pokazują doświadczenia z poszczególnych garnizonów - w zdecydowanej większości spraw sąd skazuje sprawców wykroczeń. - Wejście w życie znowelizowanych przepisów kodeksu wykroczeń, odnoszących się wprost do nakazów, zakazów i ograniczeń zakończyło wszelkie dyskusje w zakresie egzekwowania przepisów przez funkcjonariuszy - powiedział.

- Znowelizowany art. 116 kodeksu wykroczeń stanowi podstawę do egzekwowania przepisów. Analiza wniosków o ukaranie skierowanych do sądu wskazuje, że w zdecydowanej większości obwinieni są skazywani - tłumaczył.

- W pierwszej kolejności zawsze apelujemy o stosowanie się do obowiązujących ograniczeń, informujemy i przekazujemy komunikaty, również jeżeli to możliwe przy pomocy urządzeń nagłaśniających, zwłaszcza w miejscach gromadzenia się osób. Jeżeli pomimo zwrócenia uwagi osoby nie stosują się do poleceń, każdy naruszający prawo musi liczyć się z surowymi konsekwencjami prawnymi - podkreślił Ciarka.

Kontrole w komunikacji publicznej, dyskotekach i sklepach

Rzecznik KGP poinformował również, że ostatniej doby policjanci skontrolowali ponad 2000 środków publicznego transportu zbiorowego. - Od początku wprowadzenia obostrzeń w tych środkach komunikacji to już ponad 518 tys. kontroli - podał.

- Od początku działań skontrolowano również niemal 1,4 mln placówek handlowych oraz ponad 6970 miejsc, gdzie organizowane są dyskoteki - przypominamy, że obecnie wprowadzony jest całkowity zakaz organizacji dyskotek. Skontrolowano również ponad 14,6 tys. miejsc organizacji wesel - podkreślił.

51,7 mln kontroli osób na kwarantannie

Ciarka przekazał też, że od początku działań związanych ze zwalczaniem epidemii w Polsce prawie 51,7 mln razy policjanci sprawdzali osoby skierowane na kwarantannę. - Ostatniej doby sprawdziliśmy około 176 tys. osób skierowanych na kwarantannę, w około 700 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wyciagnięcia konsekwencji prawnych - podkreślił.

- Przypominamy, że Powiatowy Państwowy Inspektor sanitarny na osoby uchylające się od kwarantanny może nałożyć zgodnie z ustawą z 2008 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi karę pieniężna do 30 tys. zł. Pamiętajmy o tym, aby nie zdziwiła nas ewentualna decyzja o karze pieniężnej wymierzona przez Państwową Inspekcje Sanitarną - przypomniał.