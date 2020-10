W ciągu ostatniej doby policjanci pouczyli 2450 osób, nałożyli mandaty na ponad 3630 osób, a w ponad 500 przypadkach skierowali wnioski o ukaranie do sądu za niezakrywanie nosa i ust - poinformował we wtorek (13 października) rzecznik Komendy Głównej Policji, insp. Mariusz Ciarka. - Od momentu wprowadzenia stanu epidemii, tylko w związku ze zwalczaniem koronawirusa, wykonaliśmy ponad 3,8 mln służb patrolowych niezależnych od sprawdzenia osób będących na kwarantannie - dodał.

Jak przekazał insp. Mariusz Ciarka, policjanci od początku działań związanych ze zwalczaniem epidemii w Polsce już prawie 18,6 mln razy sprawdzali osoby skierowane na kwarantannę. - Ostatniej doby sprawdziliśmy ponad 204 tys. osób skierowanych na kwarantannę, w około 700 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych - powiedział policjant.

Zakażeni funkcjonariusze

Ciarka poinformował również, że od początku epidemii 667 policjantów oraz 80 pracowników policji zarażonych wirusem wyzdrowiało. - Od początku działań zakażonych zostało około 1450 policjantów oraz 180 pracowników policji, a więc te liczby pokazują, że wirus nie omija mundurowych. 9550 policjantów było na kwarantannie - poinformował rzecznik KGP, dodając, że obecnie na kwarantannie jest około 1640 funkcjonariuszy.

Ponad 3,851 miliona służb patrolowych

- Od momentu wprowadzenia stanu epidemii, tylko w związku ze zwalczaniem koronawirusa, wykonaliśmy ponad 3,8 mln służb patrolowych niezależnych od sprawdzenia osób będących na kwarantannie - przekazał.

Inspektor wskazał, że policjanci, sprawdzając obowiązek zakrywania ust i nosa, pouczyli ponad 189 tys. osób, ponad 36 240 zostało ukaranych mandatem karnym, a w ponad 11 tys. przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu. - W przypadku skierowania wniosków do sądu, jak pokazują doświadczenia z poszczególnych garnizonów, np. dolnośląskiego - w zdecydowanej większości spraw sąd skazuje sprawców wykroczeń, a tylko w zaledwie 1 proc. zapadają wyroki uniewinniające - tłumaczył.

- Ostatniej doby pouczyliśmy ponad 2450 osób, nałożyliśmy mandat w stosunku do ponad 3630 osób, a w ponad 500 przypadkach skierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu - poinformował.

Weekend w powiecie aleksandrowskim

- Przykładowo tylko przez weekend na terenie jednego powiatu aleksandrowskiego, gdzie jest wyznaczona czerwona strefa, policjanci skontrolowali blisko 250 miejsc i obiektów publicznych, ujawnili ponad 230 wykroczeń dotyczących niestosowania się do obostrzeń COVID-19 i wobec blisko 170 sprawców wykroczeń zastosowano postępowania mandatowe oraz skierowano wnioski do sądu. W jednym przypadku skierowano również wystąpienie do sanepidu dotyczące restauracji w Ciechocinku - podkreślił.

Kontrole w autobusach i dyskotekach

Rzecznik KGP przekazał także, że ostatniej doby policjanci skontrolowali 4520 środków publicznego transportu zbiorowego, a od początku wprowadzenia obostrzeń w tych środkach komunikacji to już ponad 136 tys. kontroli.

- Od początku działań skontrolowano również ok. 257 tys. placówek handlowych oraz ok. 2,7 tys. miejsc, gdzie organizowane są dyskoteki - przypominamy, że obecnie wprowadzony jest całkowity zakaz organizacji dyskotek. Skontrolowano również ok. 9,3 tys. miejsc organizacji wesel - dodał.

Ciarka przypomniał również, że zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Inspektor Sanitarny może wymierzyć karę pieniężną w wysokości od 5 do 30 tys. złotych. - Apelujemy o rozsądek i odpowiedzialność - zaapelował.

