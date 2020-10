Koronawirus uderza w handel. Sklepy wyraźnie opustoszały

Z tygodnia na tydzień aż o 10 proc. zmniejszyła się liczba wizyt w galeriach handlowych. To trend widoczny od początku października. Właścicieli niepokoją godziny dla seniorów - czytamy w środę, 21 października, w "Rzeczpospolitej".

Zdjęcie Z dnia na dzień w centrach handlowych pojawia się wyraźnie mniej klientów /SYLWIA PENC / POLSKAPRESSE/Polska Press /East News

Jak podaje gazeta, we wrześniu w centrach handlowych "było 24,7 proc. mniej gości niż rok temu".

Reklama

"Tydzień zakończony 18 października przyniósł jednak załamanie i 35,5-proc. spadek rok do roku. Ruch był również niemal 10 proc. mniejszy niż w tygodniu poprzednim - wynika z najnowszych danych ShopperTrak Index Poland. Także z badania Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług przeprowadzonego na próbie niemal 3 tys. sklepów wynika, że październik przyniósł hamowanie. Do połowy miesiąca liczba wizyt była o 37 proc. niższa niż rok wcześniej, a obroty o 24 proc. To wyniki gorsze od wrześniowych odpowiednio o 7 i 4 pkt proc." - napisano w artykule.

Dziennik zwraca uwagę, że "na rosnącą liczbę zachorowań i groźbę kolejnych obostrzeń oraz ograniczeń dla wybranych sektorów usług konsumenci reagują rezygnacją z wizyt w centrach handlowych".

"Sytuacja jest dramatyczna"

"Sytuacja jest dramatyczna i niestety trudno się spodziewać szybkiej poprawy - podaje zarząd Związku. Usługi notują jeszcze większe, bo 46-proc., spadki sprzedaży, a biura podróży - nawet 89-proc. Na handel wpływa też nowy przepis o tzw. godzinach wyłącznie dla seniorów, którzy w sklepach spożywczych, aptekach i drogeriach mogą kupować w godz. 10-12" - czytamy.

Według "Rz", "podczas tych dwóch godzin obroty sklepów są średnio niższe nawet o 40-50 proc.". "Oczywiście zależnie od formatów sklepów, co w skali branży i tak oznacza miliardowe straty" - komentuje na łamach gazety Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

"Starsze osoby i tak robią zakupy przez cały dzień, podczas gdy w wyznaczonych dla nich godzinach sklepy świecą pustkami. W tym czasie inni klienci gromadzą się pod sklepami w kolejkach, co zwiększa ryzyko zdrowotne" - dodaje.

Koronawirus w Polsce 10775 260 25696 358 31680 684 5536 124 10377 232 2910 34 16972 431 5727 103 14304 329 26600 547 8847 116 4737 82 4076 59 11719 184 4971 47 7612 131

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach