Kolejny raz przedłużono termin zapisów personelu medycznego na szczepienia przeciwko COVID-19. Teraz pracownicy medyczni mają czas na zgłoszenia do 14 stycznia - informuje Polsat News.

Zdjęcie Prof. Waldemar Wierzba podczas szczepienia przeciw COVID-19 / Leszek Szymański /PAP

Polsat News poinformował, że przyczyną wydłużenia terminu dla medyków jest fakt, że nie wszyscy chętni zdążyli się zgłosić. Poprzedni termin upłynął 28 grudnia.

Szef KPRM Michał Dworczyk w "Sygnałach dnia" PR1 przekazał, że grupa medyków, która jako pierwsza mogła zgłosić się do szczepienia, to około miliona osób. - Zgłosiło się 400 tysięcy. W tej chwili jeszcze podliczamy to, ale w związku z postulatami płynącymi ze środowisk lekarskich i właśnie środowisk medycznych przedłużamy ten termin zapisów do 14 stycznia - powiedział minister Dworczyk.

Jego zdaniem na zainteresowanie medyków szczepionkami wpłynął specyficzny okres świąteczno-noworoczny. - Po prostu część lekarzy, personelu medycznego zwraca uwagę na to, że ani szpitale, ani personel medyczny w trybie takim normalnym nie funkcjonuje - stwierdził Michał Dworczyk.