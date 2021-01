Jak poinformował rzecznik prasowy placówki Janusz Mielcarek, w poniedziałek w szpitalu wojewódzkim w Toruniu pierwsze osoby otrzymają drugą dawkę szczepionki przeciw COVID-19.

Zdjęcie Szczepienia w Polsce/ zdj. ilustracyjne /Bartosz Krupa /East News

- Od dziś rozpoczynamy szczepienia drugą dawką osób z grupy "0", które jako pierwsze otrzymały szczepionkę pod koniec grudnia. W tym tygodniu będzie to 300 osób - powiedział Mielcarek.

Reklama

Dodał, że do szpitala w Toruniu dotarło w poniedziałek rano 1200 dawek szczepionki. 900 zostanie przeznaczonych dla osób, które otrzymają pierwszą dawkę.



- Poza nielicznymi wyjątkami nasz personel otrzymał już pierwszą dawkę. Teraz obsługujemy osoby z grupy "0" z innych placówek zgłaszające się do nas - podał rzecznik prasowy toruńskiego szpitala.



Rzecznik prasowa regionalnego szpitala w Grudziądzu Izabela Hirsch-Lewandowska poinformowała, że w poniedziałek rano do placówki nie dotarły w ogóle szczepionki — ani te przeznaczona na pierwsze, ani te na drugie szczepienia.

Ładowanie...

Ładowanie...