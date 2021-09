"W wielu przypadkach infekcja pozostawia u ozdrowieńców uszczerbek zdrowotny, nie tylko w zakresie schorzeń fizycznych, ale także w sferze emocjonalnej" - podała w komunikacie placówka wskazując, że bez względu na przebieg COVID-19 powrót do formy może sprawiać trudności. U ozdrowieńców może występować pogorszone samopoczucie, uczucie duszności, trudności ze skupieniem się, bóle w klatce piersiowej, czy ogólny spadek kondycji fizycznej.

Z programu fizjoterapeutycznego mogą skorzystać pacjenci ze Śląska Cieszyńskiego, którzy borykają się ze skutkami choroby.



Program kompleksowej rehabilitacji

- W Szpitalu Śląskim otaczamy pacjentów fachową i specjalistyczną opieką medyczną na wielu poziomach, dlatego uruchomienie rehabilitacji dla osób po COVID-19 było zadaniem niezbędnym. Zakażenie koronawirusem, nawet bezobjawowe, może powodować w późniejszym okresie zdrowotne powikłania różnej natury. Co więcej, może dochodzić także do nasilenia chorób, z którymi wcześniej zmagał się organizm. (...) Przygotowaliśmy program kompleksowej rehabilitacji, w którym pod okiem doświadczonej kadry medycznej szpitala, możliwe jest rozpoznanie powikłań, wdrożenie odpowiedniego leczenia i powrót do zdrowia - powiedział dyrektor szpitala Czesław Płygawko.



Jak dodał, placówka pozyskała fundusze od NFZ, dzięki czemu rehabilitacja ma zabezpieczone finansowanie i jest bezpłatna dla pacjentów.

Program rehabilitacyjny można zastosować w terminie do sześciu miesięcy od zakończenia leczenia. Aby zapisać się na rehabilitację, konieczne jest skierowanie od lekarza, np. podstawowej opieki zdrowotnej. "Ważne jednak jest, aby na skierowaniu zawarta była data przebycia choroby" - wskazał w komunikacie szpital.



Poprawa kondycji psychicznej i emocjonalnej

Pacjenci diagnozowani są pod kątem powikłań pulmonologicznych, schorzeń dolnych dróg oddechowych czy naczyniowo-sercowych. Następnie wdrażana jest odpowiednia ścieżka fizjoterapeutyczna z indywidualnie dobieranymi zabiegami.

Zabiegi mają poprawić tolerancję wysiłku, złagodzić duszności oraz zredukować stres wynikający z długotrwałego procesu leczenia COVID-19. Rehabilitacja przyczynia się do poprawy kondycji psychicznej i emocjonalnej.



Szpital Śląski udziela informacji na temat programu pod numerem telefonu: (33) 854 92 00 wew. 620 lub 621.

Szpital Śląski w Cieszynie jest prowadzony przez starostwo. Ma 20 oddziałów, blok operacyjny i stację dializ.