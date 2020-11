- Jest to jak najbardziej prawdziwy szpital, pacjenci są prawdziwi. Mają niewydolność oddechową, poza nim nie mogliby funkcjonować - zapewnia w programie "Raport" jeden z medyków ze Szpitala Narodowego. Sami pacjenci przekonują, że w żadnym innym szpitalu nie mieli tak dobrej opieki. Większość łóżek pozostaje wolna.

- To jest szpital tymczasowy, więc to nie jest szpital z prawdziwego zdarzenia, jakie znamy. Jesteśmy dopiero na początkowym etapie funkcjonowania. On się szumnie nazywa, jest głośny medialnie i są duże oczekiwania. Jesteśmy w stanie przyjąć tylu pacjentów, ile jesteśmy zapewnić bezpieczeństwo - wyjaśnia lekarz Justyna Leszczuk i dodaje: to nie będzie tak, że szpitale opustoszeją, bo się otworzył Narodowy.

Aktualnie zajętych jest tylko ok. 10 proc. z dostępnych łóżek.

Pacjenci przyznają, że opieka jest "znakomita". - Przeczołgała mnie choroba okrutnie - mówi jedna z pacjentek Szpitala Narodowego. Jednocześnie podkreśla, że w żadnym szpitalu "nie była tak dobrze zaopiekowana".

Jeśli stan pacjenta się pogorszy, zostanie przewieziony do szpitala specjalistycznego.

Na jednej zmianie pracuje 30 osób. Szpital jest rozbudowywany, docelowo ma mieć 1300 łóżek. Trwa nabór pracowników.

