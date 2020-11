Koronawirus. Rzecznik rządu: Konsultacje w sprawie nowych środków bezpieczeństwa w toku

Trwają konsultacje robocze w resortach zdrowia i rozwoju w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego środków bezpieczeństwa w walce z COVID - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Uwagi mogą być przekazywane do czwartku do godz. 19.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Ministerstwa Zdrowia z informacją o roboczych konsultacjach - resort zaprasza do przekazywania uwag do czwartku do godz. 19.

Resort poinformował, że uwagi należy zgłaszać na adres RMrozp.epidemia@mz.gov.pl.

Projekt dotyczy decyzji rządu o rozszerzeniu restrykcji i obostrzeń wprowadzanych w wyniku pandemii koronawirusa.

Nowe obostrzenia

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w środę między innymi przejście klas 1-3 szkół podstawowych na naukę zdalną, zamknięcie placówek kultury, udostępnianie obiektów hotelarskich tylko dla gości odbywających podróże służbowe, zamknięcie galerii handlowych z wyjątkiem aptek, sklepów spożywczych i punktów usługowych.

Część z obostrzeń miałaby obowiązywać od soboty, a przypadku szkół od poniedziałku. Będą one obowiązywać co najmniej do 29 listopada.