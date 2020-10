- Wszyscy ministrowie byli w ubiegłym tygodniu w tym samym pomieszczeniu co Przemysław Czarnek, gdy była przedstawiana nowa Rada Ministrów - powiedział w "Gościu Wydarzeń" minister finansów Tadeusz Kościński. Jak dodał, wszyscy szefowie resortów zostaną poddani testom na obecność koronawirusa. Sam Kościński ma zostać przebadany jeszcze w poniedziałek.

Zdjęcie Tadeusz Kościński w programie "Gość Wydarzeń" /Polsat News

Zaprzysiężenie nowego rządu Mateusza Morawieckiego miało się odbyć w poniedziałek o godz. 15:00 w Pałacu Prezydenckim. W poniedziałek Przemysław Czarnek, który ma zostać nowym ministrem edukacji i nauki potwierdził, że wykryto u niego koronawirusa.

Reklama

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o zmianę terminu zaprzysiężenia nowego rządu. Jak poinformował w poniedziałek po południu na Twitterze Błażej Spychalski - zaprzysiężenie odbędzie się we wtorek (6 października) o godzinie 14:00 w ogrodach Pałacu Prezydenckiego.

Wszystkie osoby, które miały kontakt z Czarnkiem od piątku zostaną skierowane na kwarantannę.

Minister finansów Tadeusz Kościński powiedział w "Gościu Wydarzeń" , że on sam będzie testowany jeszcze w poniedziałek. Prowadząca program Dorota Gawryluk zapytała ministra, czy miał kontakt z Przemysławem Czarnkiem.

- Dokładnie, wszyscy ministrowie byliśmy w tym samym pomieszczeniu w ostatnim tygodniu, gdy była przedstawiana nowa Rada Ministrów i z tego powodu pewnie zapadła decyzja, żebyśmy byli wszyscy przebadani - odpowiedział. - Wszyscy byliśmy w jednym pokoju, więc ważne jest, żebyśmy wszyscy byli zbadani - dodał.

Jak wyjaśnił, przedstawienie nowego składu rządu miało miejsce w środę po południu. - Myślę, że ktoś podjął decyzje dla bezpieczeństwa wszystkich nas - ocenił minister finansów.

"Skoro jest decyzja o rekonstrukcji, trzeba ją wykonać"

Tadeusz Kościński został także zapytany o to, jak ocenia decyzję prezydenta, by opóźnić zaplanowane powołanie rządu o jeden dzień.

- Myślę, że to dobra decyzja. Jak już podjęto decyzję o restrukturyzacji rządu, to trzeba to teraz wykonać, bo wszyscy na to czekają - stwierdził.

Jak ocenił - ważne, by dokonać zmian w rządzie, by nowi ministrowie mogli już pracować.

"Recesja na poziomie 4,6 proc."

W ubiegłym tygodniu padały kolejne rekordy dobowych potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce. Dorota Gawryluk zapytała ministra finansów, czy w grę wchodzi kolejny ogólnokrajowy lockdown.

- Nie wyobrażam sobie zamknięcia gospodarki. Są ludzie zarażeni, ale to nie jest to jeszcze w takich proporcjach, by przekonać społeczeństwo, że warto kolejny raz robić krajowy lockdown - ocenił Kościński.

Jak podkreślił, jesteśmy doświadczeni po wiośnie i wiemy, jakie konsekwencje niesie za sobą wirus.

- Na razie polska gospodarka działa bardzo dobrze. Prognozujemy, że recesja będzie na poziomie 4,6 proc. To najpłytsza recesja w całej UE - podkreślił.

Jak dodał, zadłużenie należy traktować jako "ratowanie gospodarki i miejsc pracy". - Duży kawałek deficytu jest po to, by inwestować w polską infrastrukturę - powiedział.