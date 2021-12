We wtorek resort zdrowia poinformował, że w ciągu doby wykonano 159 942 szczepień przeciw COVID-19 w Polsce. Ile z tego stanowiły osoby szczepiące się po raz pierwszy? Było ich 46 035, czyli 29 proc. dziennych szczepień.

To jeszcze nie przełom, ale można zaobserwować trend - dla porównania w poprzedni wtorek, 30 listopada, liczba szczepień pierwszą dawką wyniosła 15 485, co stanowiło 15 proc. dziennych szczepień.

W ostatnim czasie dzienna liczba szczepień (pierwszą, drugą i trzecią dawką) plasuje się na poziomie 150-200 tys., nie licząc weekendów, kiedy to zawsze następuje spadek. W stosunku do ogółu dobowych szczepień te wykonywane pierwszą dawką stanowią między 15 a 30 proc. w minionych dwóch tygodniach.

Jednak zarówno dzienna liczba szczepień pierwszą dawką jak i ich odsetek zaczynają rosnąć. Wyżej porównywaliśmy wtorek do wtorku, zestawienie sobota do soboty przynosi podobny rezultat (pomijamy zaniżone dane z tego weekendu; statystyki sobotnie obejmują szczepienia wykonane dzień wcześniej). 4 grudnia wykonano 61 901 szczepień pierwszą dawką, co stanowiło 25 proc. szczepień dziennych, natomiast tydzień wcześniej, 27 listopada, było to odpowiednio 41 499 i 20 proc. Trend można zaobserwować także w innych dniach tygodnia - poza danymi z weekendów, które ze względu na skalę (mało szczepień) kształtują się dużo bardziej przypadkowo.

Przypomnijmy, że od 2 listopada wszystkie osoby pełnoletnie mogą się zapisać na szczepienie dawką przypominającą. Do tej pory z takiej możliwości skorzystało ponad 3,7 mln Polaków.



Dodajmy, że w pełni zaszczepionych jest obecnie 20 562 999 Polaków, co stanowi 54 proc. całej populacji naszego kraju.



