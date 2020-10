- Wzrost liczby osób zmarłych na koronawirusa wynika z najprostszej relacji i jest logicznym następstwem zwiększonej liczby zachorowań – podkreślił specjalista w dziedzinie mikrobiologii i wirusologii prof. Włodzimierz Gut.

Zdjęcie Łącznie od początku epidemii koronawirusa wykryto u 104 316 osób, zmarło 2717 chorych /Jacek Szydlowski /Agencja FORUM

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2236 kolejnych zakażeniach koronawirusem i o śmierci 58 osób, co stanowi największą liczbę od początku epidemii.

Reklama

- Wzrost liczby osób zmarłych na koronawirusa wynika z najprostszej relacji. Jest logicznym następstwem zwiększonej liczby zachorowań - wskazał prof. Włodzimierz Gut.

Zauważył również, że "od momentu zachorowania do momentu śmierci mija określony czas - taki, przez ile szpital potrafi przetrzymać cięższe przypadki". Dodał, że są to około dwa tygodnie.

- Nie możemy przyzwyczajać się do wzrostu zachorowań, bo zaczniemy liczyć trupy. Mówiłem to już i będę to powtarzał, bo po wzroście liczby zachorowań, wzrost liczby śmierci jest po prostu oczywisty - podkreślił prof. Gut.

Podkreślił, że dalszy rozwój epidemii zależy przede wszystkim od zachowań społeczeństwa. - To od nas zależy, czy będziemy się gromadzić, czy będziemy zachowywać dystans, myć ręce, dezynfekować i nosić maseczkę - podkreślił.

Łącznie od początku epidemii chorobę wykryto u 104 316 osób, zmarło 2717 chorych.

Koronawirus w Polsce 4771 155 12743 214 23630 570 2636 84 5712 184 1287 21 8859 329 2608 66 7568 285 14349 462 3683 75 2553 48 2025 26 6226 105 2255 36 3411 57