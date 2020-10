Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk poinformował w piątek, że nie jest już zakażony koronawirusem. "Nie tyle wracam do pracy, bo przecież w niej cały czas byłem, ale wracam do Ratusza" - napisał Sutryk na Facebooku.

Prezydent Wrocławia przebywał w domowej izolacji od 2 października. Dzień później poinformował, że miał kontakt z osobą pozytywnie zdiagnozowaną na obecność wirusa SARS-CoV-2 i że testy wykazały zakażenie również u niego. Sutryk przechodził chorobę bezobjawowo.

W piątek prezydent Wrocławia poinformował, że jest już zdrowy, a wykonany u niego test na obecność koronawirusa jest negatywny.



"Cieszy mnie również to, że organizm wykształcił przeciwciała IgG i IgM. Jestem zatem 'zaszczepiony', ale oczywiście uważamy wszyscy dalej na siebie (...) Nie tyle wracam do pracy, bo przecież w niej cały czas byłem, ale wracam do Ratusza" - napisał Sutryk.

