Zainteresowanie szczepionką wśród małopolskich medyków jest niższe, niż się spodziewano, a niemal połowa z nich odmawia szczepień.

O zainteresowaniu szczepionką przeciw koronawirusowi wśród małopolskich pracowników służby zdrowia napisał "Dziennik Polski".

Z prawie 1200 pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie dotychczas chęć szczepienia wyraziło ok. 300 osób. Dyrekcja szpitala zakłada jednak, że kolejne osoby do listy jeszcze się dopiszą.

- Sytuacja jest rozwojowa. To nie jest ostateczna liczba. Część personelu przebywa na zwolnieniu lekarskim, w kwarantannie, czy też w izolacji. Ponadto około 400 naszych pracowników przeszło już zakażenie - mówi dr Marcin Mikos, wicedyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie.

Nie tylko personel placówki

W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie ponad 50 proc. pracowników zgłosiło się do szczepień przeciwko COVID-19. Za to w szpitalu im. Jana Pawła II, gdzie pracuje około 2 tys. osób, na szczepienie zapisało się około 1200 chętnych. 240 z nich to m.in. farmaceuci, pracownicy przychodni, którzy nie są pracownikami tej placówki.

Generalnie - niewiele ponad połowa małopolskich medyków planuje się zaszczepić.

Kto może się szczepić jako pierwszy?

W Polsce pierwszej kolejności szczepiony będzie personel ochrony zdrowia. Na etapie zero oprócz lekarzy i pielęgniarek możliwość zaszczepienia się będą mieli także diagności laboratoryjni, farmaceuci, psycholodzy kliniczni, pracownicy techniczni i administracyjni podmiotów leczniczych, laboratoriów diagnostycznych, transportu medycznego a także nauczyciele akademiccy uczelni i studenci kierunków medycznych

Media donoszą o nikłym zainteresowaniu szczepionką u samych medyków. W ubiegłym tygodniu "Dziennik Gazeta Prawna" informował, że "ze wstępnych szacunków dyrektorów szpitali wynika, że chętnych na szczepienia jest niewielu. W niektórych placówkach jest to zaledwie 10 proc. kadry medycznej".

NFZ dwukrotnie przedłużał nabór na szczepienia dla medyków. Ostatecznie potrwa do 28 grudnia.



"Jak zaszczepi się sąsiad i nic mu nie będzie"

Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutowski "z bólem serca" przyznawał, że wśród przedstawicieli środowisk medycznych "nie wszyscy są jeszcze przekonani do szczepień".



- Niektórzy sądzili, że będziemy na to czekali dłużej. Boję się trochę tego, że będziemy się szczepili "po polsku", czyli patrząc jeden na drugiego. Na zasadzie - jak zaszczepi się sąsiad i nic mu nie będzie, to później zaszczepię się ja. Przed nami wielka praca informacyjna - powiedział dr Michał Sutowski.

