Koronawirus. Posłowie Konfederacji chcą złożyć zawiadomienie ws. ministra zdrowia

Koronawirus w Polsce

- Minister grozi i podżega do popełnienia przestępstwa dyskryminacji, segregacja bowiem to dyskryminacja - powiedział w czwartek poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Polityk zapowiedział złożenie do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Zdjęcie Grzegorz Braun / Tomasz Jastrzębowski / Reporter