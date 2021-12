Nowe przypadki zakażeń koronawirusem dotyczą województw: mazowieckiego (2785), śląskiego (2425), wielkopolskiego (2026), małopolskiego (1710), dolnośląskiego (1527), pomorskiego (1241), łódzkiego (1062), zachodniopomorskiego (929), kujawsko-pomorskiego (850), warmińsko-mazurskiego (633), podkarpackiego (576), opolskiego (549), lubelskiego (503), lubuskiego (419), świętokrzyskiego (412), podlaskiego (227).



147 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



"Z powodu COVID-19 zmarło 247 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 528 osób" - poinformował resort zdrowia. Łączna liczba ofiar covidu jest rekordowa - wynosi 775. Dzisiejszy bilans ofiar oznacza, że minionej doby co dwie minuty umierał ktoś z COVID-19.

Na COVID-19 umierają w większości osoby niezaszczepione - informował rzecznik ministerstwa zdrowia. Komentując wtorkowe dane podał, że 76 proc. ofiar covida to osoby niezaszczepione. - Większość zgonów osób zaszczepionych pełną dawką, to osoby z szeregiem chorób współistniejących - powiedział Wojciech Andrusiewicz . - Dlatego tak ważne jest, abyśmy zwiększali liczbę szczepień - podkreślił. We wtorek zanotowano ponad 13 tys. nowych zakażeń, zmarło 538 osób.



COVID-19. Łączna liczba zakażonych przekroczyła 4 mln

Łączna liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 4 000 270, w tym 92 829 osób zmarło. Od początku pandemii z COVID-19 w kraju wyzdrowiało 3 484 352 osób.



Na kwarantannie przebywają aktualnie 383 232 osoby.



Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 576 63 1710 106 2425 82 549 26 1527 62 419 17 2026 81 412 32 1062 48 2785 85 850 29 227 15 633 32 1241 36 929 28 503 33

Zajęte łóżka covidowe i respiratory. Nowe dane

W szpitalach przebywa obecnie 23 248 pacjentów z COVID-19, w tym 2 053 osoby korzystają z respiratorów.



Jak informuje resort zdrowia, łącznie w Polsce przygotowano 31 869 tzw. łóżek covidowych, na pacjentów w najcięższym stanie czekają 2 883 respiratory.



Koronawirus dzisiaj. Ile szczepień?

W Polsce wykonano w sumie 45 878 657 szczepień. Liczba osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 wynosi 20 880 086. Dzienna liczba iniekcji to 140 757.



Dawkę przypominającą w Polsce przyjęło 5 903 834.



Omikron. Kolejne przypadki w Polsce

W Polsce wykrywane są kolejne przypadki nowego wariantu Omikron. Resort zdrowia spodziewa się, że Omikron stanie się dominującym. Dotychczas odnotowano siedem zakażeń tym wariantem.

- Wersja Omikron jest bardziej zakaźna i, podobnie jak w przypadku wersji Alfa, która wchodziła do Europy i do Polski, podobnie jak wersji Delta, jest to w tej chwili szacowany poziom zwiększonych zakażeń na poziomie mniej więcej dwu-trzykrotności tego, co do tej pory mieliśmy - informował rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Zwrócił uwagę, że w Wielkiej Brytanii, mimo rosnącej liczby zakażeń wersją Omikron, nie odnotowuje się dużej fali hospitalizacji i zgonów w wyniku kontaktu z tą wersją.- To pierwszy delikatnie pozytywny sygnał - ocenił Andrusiewicz.