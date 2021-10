Minister zdrowia przekazał w środę rano w TVN24 najnowsze dane na temat liczby zakażeń. - Badania potwierdziły 2640 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - powiedział Niedzielski.

W ubiegłym tygodniu - w środę 6 października - Ministerstwo Zdrowia informowało o 2085 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Najwięcej przypadków było wówczas na Lubelszczyźnie i na Mazowszu



Z kolei w ostatni wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2118 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło 14 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 35 osób. To oznacza wzrost zakażeń o około 60 procent w stosunku do zeszłego tygodnia. Dokładnie tydzień wcześniej, 5 października, resort zdrowia informował o 1325 nowych przypadkach i 46 zgonach. Liczba zajętych łóżek covidowych wyniosła we wtorek 2615.