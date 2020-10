Koronawirus na Śląsku: Międzynarodowe Centrum Kongresowe będzie szpitalem tymczasowym dla chorych

Międzynarodowe Centrum Kongresowe (MCK) w Katowicach będzie szpitalem tymczasowym dla chorych na COVID-19 - potwierdziły w środę służby wojewody śląskiego. Przystosowanie obiektu do tego celu ma zająć od kilku do kilkunastu dni. Budynek pomieści ok. 500 łóżek, w tym stanowiska do intensywnej terapii.

Zdjęcie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach /Irek Dorożański /Agencja FORUM

Zlokalizowane w centrum Katowic MCK, gdzie zorganizowano m.in. szczyt klimatyczny ONZ i gdzie co roku odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy, to jeden z największych obiektów konferencyjnych w Polsce, połączony funkcjonalnie z pobliską halą widowiskowo-sportową Spodek. Na razie nie przewiduje się, by również Spodek był wykorzystany do celów szpitalnych, choć nie jest to wykluczone, gdyby powstała taka potrzeba.

Oprócz MCK, miejscem rozważanym pod kątem lokalizacji szpitala tymczasowego w stolicy Górnego Śląska był położony w pobliżu autostrady A4 prywatny szpital Geomedical. Ten wybudowany przed kilkoma laty obiekt nie znalazł się w sieci szpitali i nie zdobył znaczącego finansowania w ramach kontraktu z NFZ, dlatego stoi niewykorzystany. Ostatecznie jednak za korzystniejszą uznano lokalizację szpitala tymczasowego w MCK. O wyborze Centrum poinformował w środę po południu w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

- Kluczowymi kryteriami branymi pod uwagę przy lokalizacji szpitala było dogodne położenie w centrum miasta, dobra infrastruktura oraz możliwość sprawnego dostosowania obiektu do odpowiednich standardów. Przede wszystkim wzięto pod uwagę rekomendacje specjalistów, którzy uznali, że umieszczenie pacjentów na jednym poziomie, w otwartej przestrzeni, będzie korzystniejsze dla zapewnienia właściwej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej - powiedziała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.

Eksperci: Duża przestrzeń, jaką dysponuje MCK, jest atutem tej lokalizacji

Eksperci uznali m.in. - jak relacjonowała rzeczniczka - że duża przestrzeń, jaką dysponuje MCK, jest atutem tej lokalizacji, zarówno jeśli chodzi o przygotowanie infrastruktury (sprzętu medycznego, zbiorników z tlenem itp.) jak i w opiece nad pacjentami, którzy nie będą umieszczani na różnych piętrach i oddziałach, ale w przestronnej hali, gdzie łatwiejszy będzie stały nadzór i opieka nad chorymi. W tej formule bardziej efektywna ma być też organizacja pracy personelu medycznego.

Jak zapewniła Kucharzewska, służby wojewody są w stałym kontakcie zarówno z zarządcą obiektu, jak i dyrektorami szpitali oraz izbami lekarskimi i pielęgniarskimi. Trwają uzgodnienia dotyczące zarówno wyposażenia szpitala tymczasowego, jak i personelu, który będzie w nim pracował - obecnie nie są znane szczegóły w tym zakresie. Przedstawiciele wojewody liczą, że w pozyskaniu dodatkowego personelu pomogą procedowane obecnie w Sejmie regulacje, przewidujące dodatkowe rozwiązania związane z leczeniem pacjentów zakażonych koronawirusem.

We wtorek 912 łóżek zajętych - spośród 1466 dostępnych dla pacjentów z COVID-19

Z danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wynika, że we wtorek w regionie zajętych było 912 spośród 1466 łóżek dostępnych dla pacjentów z COVID-19 w szpitalach I, II i III poziomu. Zajęte były 84 na 114 dostępnych łóżek respiratorowych. Dane o sytuacji w tym zakresie w środę będą dostępne dzień później. W ostatnim czasie w regionie z dnia na dzień rośnie liczba osób hospitalizowanych z powodu koronawirusa oraz liczba zajętych respiratorów; wzrosła także liczba łóżek, w tym respiratorowych.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, które będzie zaadaptowane do potrzeb szpitala tymczasowego, łączy funkcje: kongresową, konferencyjną, wystawienniczą, targową i widowiskową. Przy organizacji imprez może pomieścić 15 tys. użytkowników. Dysponuje halą wielofunkcyjną o powierzchni 8,1 tys. m kw., salą audytoryjną dla 600 osób, trzema salami balowymi oraz 26 salami konferencyjnymi na 38 tys. m kw. Trybuny sąsiadującej z Centrum hali widowiskowo-sportowej Spodek mieszczą 11 tys. osób; kompleks zawiera m.in. lodowisko, basen, salę gimnastyczną oraz hotel.

Analizy dotyczące lokalizacji szpitali tymczasowych dla chorych na COVID-19 trwają obecnie we wszystkich województwach. Kilka dni temu zapadła decyzja o stworzeniu takiego szpitala na Stadionie Narodowym w Warszawie. Szpitale tymczasowe w regionach mają dopełnić istniejącą infrastrukturę w zakresie zwiększenia dostępności łóżek.

Według danych sanepidu w woj. śląskim - gdzie zanotowano najwięcej w kraju zakażeń koronawirusem - w środę liczba osób zakażonych od początku epidemii wynosiła 32 tys. 688 - o 1008 więcej niż we wtorek. W regionie zmarło 698 osób z COVID-19 - w środę poinformowano o 14 kolejnych zgonach. Wyzdrowiało 71,8 proc. wszystkich zakażonych (23 tys. 476 osób) - w środę w regionie przybyło kolejnych 394 ozdrowieńców. W woj. śląskim przebadano dotychczas ponad 493,1 tys. próbek pod kątem SARS-CoV-2. Nadzorem epidemiologicznym objęto łącznie ponad 4,8 tys. osób, a w kwarantannie domowej - decyzją sanepidu - jest blisko 13,7 tys. osób.