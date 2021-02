94 procent lekarzy oraz ponad 80 procent pensjonariuszy DPS-ów zaszczepiło się przeciwko COVID-19 - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk. Jak przekazał, zainteresowanie szczepieniami w stosunku do jesieni i zimy ubiegłego roku wzrosło o kilkadziesiąt procent.

Zdjęcie 94 procent lekarzy zaszczepiło się przeciwko COVID-19 / Leszek Szymański /PAP

Odnosząc się do procesu szczepień, Dworczyk podkreślił, że są wyniki, z których powinniśmy być zadowoleni. - Przykładowo, jeśli chodzi o personel medyczny, to 94 proc. wszystkich lekarzy już się zaszczepiło - powiedział.

Reklama

Przypomniał, że lekarze - m.in. razem z przedstawicielami innych zawodów medycznych - są w grupie zero. - Będziemy się starali jak najszybciej tę grupę zero zaszczepić tak, by ten proces w lutym się zakończył - zadeklarował szef KPRM.

Zdaniem Dworczyka podobnie satysfakcjonujący jest procent zaszczepienia podopiecznych domów pomocy społecznej. Poinformował, że ponad 80 proc. pensjonariuszy DPS-ów zostało już zaszczepionych przeciwko COVID-19. Jak mówił, w innych krajach "bywały z tym problemy", natomiast w Polsce udało się ten proces płynnie przeprowadzić.

- Cieszy nas wzrost akceptacji i zainteresowania szczepieniem na COVID-19, pamiętamy, że jeszcze późną jesienią i zimą roku 2020 ten odsetek zainteresowanych szczepieniem był o wiele mniejszy. Wzrósł on o kilkadziesiąt procent, myślę, że to też jest bardzo pozytywna informacja - powiedział Dworczyk.

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 116 182 131 5 44 202 91 150 5 63 113 440 22 219 3 82 1 82 243 182 3 69 3