Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg apeluje do seniorów o ograniczenie wychodzenia z domu do minimum i o stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii. - Dzisiaj szczególnie ważna jest pełna mobilizacja i stosowanie się do zaleceń sanitarnych - podkreśla.

Zdjęcie Ministerstwo rodziny i polityki społecznej ruszyło z kampanią "Bezpieczny senior". /Wojtek Laski /East News

Ministerstwo rodziny i polityki społecznej ruszyło z kampanią "Bezpieczny senior". Apeluje w niej do osób starszych o stosowanie się do podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii. W jej ramach powstał spot telewizyjny i radiowy. Kampania prowadzona będzie również w mediach społecznościowych.

- W kampanii instruujemy, jak zadbać o siebie i swoich bliskich. Przygotowane przez nas materiały zawierają praktyczne informacje i wskazówki, jak chronić się przed zakażeniem. Zależy nam, by przekaz ten trafił do możliwie szerokiego grona odbiorców - tłumaczyła minister Maląg.

Podkreśliła również, że "dzisiaj szczególnie ważna jest pełna mobilizacja i stosowanie się do zaleceń sanitarnych". Zwracając się do seniorów, poprosiła o maksymalne ograniczenie wychodzenia z domów, szczególnie do zatłoczonych miejsc.

- Jeżeli musicie zrobić zakupy samodzielnie, korzystajcie z godzin dla seniorów. Jeśli to tylko możliwe, unikajcie komunikacji miejskiej. Zdajemy sobie sprawę, że to często spore wyrzeczenia, ale mówimy tu o waszym zdrowiu i życiu - apelowała.

Szefowa MRiPS przekonywała również, że seniorzy są fundamentem rodzin i tak, jak o fundamenty stanowiące podstawy solidnego domu, tak i o nich trzeba szczególnie dbać. - Okres pandemii jest dla nas wszystkich wielkim testem solidarności międzypokoleniowej - zaznaczyła.

Zaapelowała również do rodzin osób starszych, by pozostawały w kontakcie ze swoimi seniorami.

- Wspierajmy ich psychicznie w tym trudnym czasie i odciążajmy w obowiązkach, by mogli, w ramach możliwości, bezpiecznie zostawać w domu - wskazywała Maląg.