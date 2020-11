Koronawirus. Małopolska: Najwięcej szpitali tymczasowych w Polsce

W małopolskich szpitalach dla pacjentów chorych na COVID-19 zostało przygotowanych 3,5 tys. łóżek. - Będziemy mieć najwięcej szpitali tymczasowych w Polsce: sześć - powiedział we wtorek (10 listopada) wojewoda małopolski Łukasz Kmita na antenie Radia Kraków.

Zdjęcie Wojewoda małopolski Łukasz Kmita /Anna Kaczmarz /East News

- Musimy zrobić wszystko, aby dla każdego chorego, który będzie miał problemy zdrowotne i będzie musiał być hospitalizowany, miejsce w Małopolsce było - podkreślił wojewoda Kmita.

Szpital w hali EXPO pod koniec listopada

Reklama

Pierwszy szpital tymczasowy działa już w dawnym Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof (CUMRiK), u zbiegu ulic Kopernika i Botanicznej w Krakowie.



Pod koniec listopada gotowa ma być kolejna taka placówka w hali EXPO Kraków, gdzie będzie 375 łóżek, w tym 20 respiratorowych. Będą one udostępniane stopniowo.

Trwa gromadzenie i przygotowywanie kadr

Wojewoda poinformował, że na apel wystosowany przez niego wspólnie z marszałkiem województwa o zgłaszanie się do pracy w szpitalach tymczasowych odpowiedziało do tej pory ponad 280 osób. - Ponieważ są to osoby z różnych placówek medycznych, muszą odbywać się szkolenia. Procedury medyczne muszą być zachowane, więc zanim kadra trafi do szpitala tymczasowego musi się poznać, zaaklimatyzować i te działania są podejmowane we współpracy ze szpitalami patronackimi - zaznaczył Kmita.

Małopolski Urząd Wojewódzki uruchomił infolinię telefoniczną i specjalną stronę internetową, gdzie znajduje się formularz zgłoszeniowy dla osób zainteresowanych pracą w szpitalach tymczasowych.

- Mamy pewną rezerwę pracowników lecznictwa uzdrowiskowego czy sanatoryjnego, a także rezerwę pracowników placówek, które w mniejszym stopniu były zaangażowane w walkę z COVID-19 - mówił Kmita.

Skierowania wojewody

Dodał, że wydał 225 decyzji o skierowaniu do pracy w szpitalu w dawnym Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof (CUMRiK). Skierowanie to przyjęły 72 osoby, które zasiliły personel medyczny.



Wojewoda wydał także 64 takie decyzje dla szpitala tymczasowego w Krynicy-Zdroju.

W Małopolsce sześć szpitali tymczasowych

W Małopolsce będzie najwięcej szpitali tymczasowych w Polsce: sześć. Poza łózkami uruchomionymi już w CUMRiK oraz EXPO Kraków, będą to szpitale: w Krynicy-Zdroju prowadzony przez szpital powiatowy, w małej hali Tauron Areny Kraków, dla którego szpitalem patronackim będzie Szpital im. Żeromskiego (oba budowane i wyposażane przez Tauron Polska Energia) w Tarnowie w arenie "Jaskółka" (budowany przez bank PKO BP) oraz szpital w dawnych budynkach Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika i Śniadeckich pod patronatem 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego budowany przez Grupę Azoty.



Jak podkreślił wojewoda spółki Skarbu Państwa "zdały egzamin z solidarności społecznej".

Kraków: W hali Expo powstaje szpital tymczasowy 1 / 11 Sygnatariuszami umowy są wojewoda małopolski Łukasz Kmita, prezes firmy Targi (właściciel i operator Expo Kraków) w Krakowie Grażyna Grabowska i prezes Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera Artur Asztabski (źródło: PAP). Źródło: PAP Autor: Łukasz Gągulski udostępnij

"W Małopolsce nie było do tej pory jakiegoś dramatycznego przypadku"

Pytany o kłopoty z dostawami tlenu dla szpitali wojewoda mówił, że nie ma ich w placówkach, które mają duże zbiorniki na tlen, ale problemy mogą się pojawiać lokalnie tam, gdzie używane są stare instalacje podpięte do butli. Kmita podkreślił, że sytuacja jest cały czas monitorowana.



"W Małopolsce nie było do tej pory jakiegoś dramatycznego przypadku, który powodowałby zagrożenie zdrowia i życia" - dodał.

Apel wojewody

Wojewoda zaapelował do Małopolan, także do kombatantów, by 11 listopada pozostali w domach.