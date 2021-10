Ministerstwo Zdrowia podało w środę nowe informacje dotyczące rozwoju pandemii koronawirusa w Polsce.

Ponad 2000 nowych zakażeń

"Mamy 2085 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem" - podał resort.

Nowe, potwierdzone zakażenia dotyczą województw: lubelskiego (399), mazowieckiego (346), podlaskiego (268), śląskiego (130), zachodniopomorskiego (125), małopolskiego (122), łódzkiego (112), pomorskiego (93), podkarpackiego (89), dolnośląskiego (88), wielkopolskiego (75), warmińsko-mazurskiego (70), kujawsko-pomorskiego (58), świętokrzyskiego (38), lubuskiego (27), opolskiego (20).

25 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

33 nowe zgony

Z powodu COVID-19 zmarły 3 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 30 osób.



Łączna liczba zgonów w ciągu doby to 33 osoby.



Z kolei od początku pandemii w Polsce zmarły 75 tys. 774 osoby.



Łóżka i respiratory

Według Ministerstwa Zdrowia w całym kraju zajętych jest 2013 łóżek przygotowanych dla pacjentów z COVID-19. Ogółem takich miejsc jest w tej chwili w Polsce 7096 - podał resort w środę.

Z kolei ciężko chorzy na koronawirusa pacjenci są obecnie podłączeni do 190 respiratorów, spośród wszystkich 733, jakie dla takich chorych przygotowano.



Kwarantanną objętych jest 89 tys. 217 osób.



Wyzdrowiało od początku pandemii 2 mln 665 tys. 251 chorych, u których potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2.W ciągu doby z choroby wyszło 491 pacjentów.

Kraska: To jest ostatni moment

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował w środę o wzroście liczby zakażeń koronawirusem. - Jeśli porównamy to do ubiegłej środy, to wzrost o 70 proc. Czwarta fala zdecydowanie przyspiesza - powiedział Kraska w Sygnałach Dnia w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

Koronawirus w Polsce. Waldemar Kraska podał liczbę zakażeń



- To dane, które wszystkim tym, którzy się wahają, zastanawiają, czy pójść do punktu szczepień, mówią, żeby założyć ciepłe ubranie, do takiego punktu się udać. To jest ostatni moment, kiedy powinniśmy się zaszczepić - dodał wiceminister. Polityk podkreślił, że przybywa osób, które są na oddziałach intensywnej terapii, są podłączone do respiratorów.