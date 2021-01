- Do dzisiaj zarejestrowało się ponad 669 tys. seniorów powyżej 80 roku życia. Dodając seniorów z DPS-ów, to mamy grupę ponad 700 tys. pacjentów 80 plus, którzy już są zaszczepieni albo zarejestrowani - przekazał na konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk.

Zdjęcie Michał Dworczyk /Jacek Domiński /Reporter

- Do dzisiaj 530 tys. osób zostało już zaszczepionych. (...) Redukcje dostaw, które są wynikiem decyzji firmy Pfizer, wpłynęły na zaburzenie balansu - powiedział Dworczyk.



Szef KPRM poinformował, że szczepienia seniorów rozpoczną się planowo.



- Do dzisiaj zarejestrowało się ponad 669 tys. seniorów powyżej 80 roku życia. Dodając seniorów z DPS-ów, to mamy grupę ponad 700 tys. pacjentów 80 plus, którzy już są szczepieni albo zostaną niedługo zaszczepieni - przekazał Dworczyk.



- Wyrażamy zadowolenie, że seniorzy tak odpowiedzialnie i pozytywnie odpowiedzieli na apel, żeby się zaszczepić - podkreślił.

Reklama

- Dzisiaj weryfikujemy nasz błąd i przedstawiamy zweryfikowany etap pierwszy szczepień - przekazał Dworczyk.



Poinformował, że pierwszy etap został podzielony na trzy część. W części 1a będą szczepieni seniorzy powyżej 60 roku życia, część 1b obejmie osoby z chorobami przewlekłymi - z nowotworami, po przeszczepach, dializowane, oraz część 1c - będzie dotyczyć przedstawicieli służb mundurowych.

Szef KPRM przypomniał, że 22 stycznia uruchomiony zostanie system rejestracji i infolinia dla pacjentów powyżej 70 roku życia.