Koronawirus. Inspekcja sanitarna kontroluje obiekty noclegowe na Podhalu

Inspektorzy sanitarni wspólnie z policją skontrolowali 116 obiektów noclegowych pod Tatrami. Sprawdzano, czy działają one zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi. W trzech przypadkach stwierdzono, że pokoje były wynajmowane. Sprawy będą wyjaśniane przez inspekcję sanitarną oraz policję - poinformował w czwartek rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.

Zdjęcie zakopane, zdjęcie ilustracyjne / Grzegorz Momot /PAP

Zgodnie z rządowym rozporządzeniem, do 17 stycznia obowiązuje ograniczenie w funkcjonowaniu obiektów prowadzących działalność hotelarską - hoteli, pensjonatów, domów wczasowych czy popularnych pod Tatrami kwater prywatnych.

W obiektach hotelarskich mogą nocować służbowo pewne grupy osób - m.in. pracownicy sezonowi; medycy; piloci i załogi samolotów; kierowcy transportu drogowego; pacjenci i ich opiekunowie czekający na świadczenia zdrowotne; funkcjonariusze służb państwowych.

W hotelach mogą być zakwaterowani również sportowcy i ich trenerzy oraz dyplomaci.

Policja otrzymuje zgłoszenia

- Będziemy weryfikowali legalność pobytu osób w tych obiektach - zapowiedział rzecznik i dodał, że do policji codziennie wpływają zgłoszenia od ludzi, że na danej posesji są widziane osoby lub samochody na obcych rejestracjach i te sygnały są weryfikowane.

Odnotowane trzy przypadki dotyczą powiatu tatrzańskiego.

Kontrole obiektów noclegowych na Podhalu są prowadzone codziennie od czasu ogłoszenia obostrzeń związanych z zakazem działalności hotelarskiej. Za łamanie rozporządzenia o działalności hotelarskiej grozi kara do 30 tys. zł.

