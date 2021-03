Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł poinformował, że zwrócił się do wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej o niezwłoczne uruchomienie pełnej bazy łóżkowej w Szpitalu Południowym.

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł

- Oczekuję podjęcia bardziej intensywnych działań przez Miasto Stołeczne Warszawa - organ założycielski Szpitala Solec, który jest szpitalem patronackim dla Szpitala Południowego, w celu zatrudnienia większej liczby personelu, co umożliwi uruchomienie pełnej liczby łóżek w tej placówce - dodał wojewoda.

W poniedziałek po południu doszło do spotkania wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła z wiceprezydent Warszawy Renatą Kaznowską, aby omówić działania związane z pozyskaniem personelu do szpitala tymczasowego w Szpitalu Południowym.

Jak poinformowała po zakończeniu spotkania rzeczniczka wojewody Ewa Filipowicz, wojewoda podkreślał w rozmowie z wiceprezydent stolicy konieczność pilnego poszerzenia bazy łóżkowej w Szpitalu Południowym w związku z sytuacją epidemiologiczną. Przypomniał przy tym, że zgodnie z jego decyzją szpital powinien hospitalizować 300 pacjentów. Tymczasem, obecnie jest w nim leczonych 57 chorych z COVID-19, w tym ośmiu znajduje się pod respiratorem.

Ponadto, jak dodała rzeczniczka, poruszono także kwestię związaną z usprawnieniem raportowania przez szpitale o ilościach wolnych łóżek oraz "podawania przez nie rzeczywistych danych". - Zaniżanie liczby dostępnych łóżek covidowych niesie wiele niebezpieczeństw dla zdrowia i życia pacjentów, dlatego sytuacja wymaga natychmiastowej poprawy - zaznaczyła rzeczniczka. - Wiceprezydent Warszawy zapewniła, że omówi sprawę z dyrektorami szpitali - dodała Filipowicz.

Na spotkaniu omówiono także potrzebę usprawnienia procedury przyjmowania pacjentów na SOR, a wiceprezydent Kaznowska zapewniła, że omówi te procedury również z dyrektorami miejskich szpitali. Spotkanie ma się odbyć we wtorek.

Odnosząc się do braków personelu medycznego, wojewoda poinformował, że od 8 marca wydał decyzje o skierowaniu do pracy w Szpitalu Południowym 46 lekarzy oraz 28 pielęgniarek. Ponadto w ostatnich tygodniach kilkukrotnie spotykał się dyrektorami warszawskich placówek i apelował o przekazanie zgłoszeń osób, które chciałyby podjąć dodatkowe dyżury w Szpitalu Południowym. - Na ten apel wpłynęły dotychczas jednak tylko pojedyncze zgłoszenia - zaznaczył.

Wojewoda przypomniał także, że zgodnie z jego decyzją, urząd wojewódzki wspiera rekrutację kadry medycznej do szpitali tymczasowych, a dotychczas przekazał do spółki Solec, czyli patronackiej placówki dla Szpitala Południowego, ok. 300 kandydatur do pracy w szpitalu tymczasowym. Został on otwarty 15 lutego. Na mocy decyzji wojewody nałożonej na miasto, docelowo placówka ma zapewnić 300 miejsc dla pacjentów covidowych, w tym 80 miejsc respiratorowych.