Konferencja w sprawie obostrzeń. "Przedłużamy zasady bezpieczeństwa do 14 lutego"

W czwartek odbyła się konferencja prasowa minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotycząca luzowania obostrzeń. - Sytuacja epidemiczna w Polsce i Europie była podstawą do naszego podejmowania decyzji, co do kształtu obostrzeń w najbliższym czasie - oświadczył Niedzielski. Od 1 lutego otwarte zostaną sklepy w galeriach handlowych.

- Sytuacja epidemiczna w Polsce i Europie była podstawą do naszego podejmowania decyzji, co do kształtu obostrzeń w najbliższym czasie. Mamy stopniowy spadek zakażeń w Polsce. Impuls świąteczny przyczynił się do spowolnienia tempa spadku - mówił minister Adam Niedzielski.

- Mamy spadek zakażeń. (...) To zasługa dyscypliny społecznej, którą zachowaliśmy przez okres feryjny - ocenił. Jak dodał minister, spadła również liczba ofiar wirusa. - Ten spadek na poziomie liczby zachorowań mieliśmy również odczuwalny na poziomie liczby zgonów. Ostatni tydzień przyniósł tu też pewną poprawę - spadek też jest mniej więcej 10 procentowy - powiedział.

- Ta sytuacja ma również przełożenie na sytuację w szpitalach. Hospitalizacje po raz pierwszy od dłuższego czasu spadły poniżej 14 tysięcy. W szczytowym momencie mieliśmy ponad 23 tysiące hospitalizacji. (...) To samo dotyczy respiratorów - stwierdził Niedzielski.

- Sytuacja w Polsce wydaje się być w tej chwili ustabilizowana, ale są dwa ryzyka: jedno dotyczy sytuacji międzynarodowej, a drugie dotyczy nowych mutacji wirusa - zaznaczył. - Mamy bardzo złe sygnały płynące z otoczenia międzynarodowego. Trudno jest przypuszczać, że Polska będzie zieloną wyspą na tle zachorowań w innych krajach Europy, więc nieuwzględnienie tego elementu byłoby nieodpowiedzialne - mówił Niedzielski.

- Decyzja, którą podjęliśmy sprowadza się do przedłużenia zasad bezpieczeństwa etapu odpowiedzialności do 14 lutego. Po tym okresie podejmiemy decyzje, co dalej - poinformował minister zdrowia.

Jak przekazał Niedzielski, od 1 lutego otwarte zostaną sklepy w galeriach handlowych z zachowaniem reżimu sanitarnego. - Nadal zostajemy przy nauczaniu stacjonarnym klas 1-3; reszta w trybie zdalnym - poinformował.



Dodatkowo, od 1 lutego otwarte zostaną instytucje kultury, muzea i galerie sztuki z zachowaniem reżimu sanitarnego: jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Minister zdrowia przekazał również, że zniesione zostaną godziny seniora w sklepach.