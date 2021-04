W środę odbędzie się konferencja rządu w sprawie obostrzeń w Polsce. Rząd ma ogłosić dalsze decyzje w związku z epidemią koronawirusa. Jakie zmiany czekają nas w kolejnych tygodniach? Według dotychczasowych doniesień mogą one dotyczyć powrotu do szkół uczniów klas I-III. Obostrzenia mają być luzowane regionalnie.

Zdjęcie Minister zdrowia Adam Niedzielski / Dudek Jerzy / Agencja FORUM

Rząd ma ogłosić decyzje w sprawie obostrzeń po porannym zebraniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Dokładna godzina konferencji nie jest jeszcze znana.



Większość obowiązujących obecnie obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa przedłużono do 25 kwietnia, ale od 19 kwietnia zostały otwarte żłobki i przedszkola. Hotele pozostaną nieczynne włącznie do 3 maja.

Wieloetapowo i regionalnie

Z dotychczasowych zapowiedzi rządu wynika, że obostrzenia mają być luzowane regionalnie, czyli w poszczególnych województwach. Głównymi kryteriami mają być liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców oraz obłożenie szpitali.

- Jutro będzie Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego i faktycznie po tym zespole planowane jest przekazanie informacji na temat obostrzeń - zapowiadał we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Podkreślał przy tym, że ograniczenia będą luzowane wieloetapowo.

- Perspektywa weekendu majowego to jeszcze niestety zbyt duże oczekiwanie, żeby pojawiło się jakieś szerokie poluzowanie - dodał w środę w programie "Graffiti" w Polsat News .



Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski nie wykluczył , że obostrzenia będą wprowadzane regionalnie. Również rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował podczas wtorkowej konferencji, że rozważany jest regionalny wariant luzowania obostrzeń.

- Dziś i jutro będą trwały intensywne konsultacje. Wydaje się, że jednak pójście w kierunku regionalizacji jest taką naturalną ścieżką w tej chwili, bo jeżeli porównujemy sytuację na Śląsku, gdzie jest największa w Polsce liczba zakażeń do sytuacji na Podkarpaciu, gdzie jest najmniejsza, to są to dwa różne światy pod względem epidemicznym - mówił we wtorek minister zdrowia.

Zmiany w obostrzeniach. Co ogłosi rząd?

Adam Niedzielski wskazywał wcześniej, że priorytetem rządu jest przywrócenie edukacji, a więc powrót do nauki stacjonarnej. Podobne informacje przekazywał także minister edukacji Przemysław Czarnek, który liczy, że w najbliższy poniedziałek do szkół wrócą uczniowie klas I-III.

Minister zdrowia zapowiadał też, że w dalszej kolejności odmrażane będą usługi (m.in. branża beauty), handel wielkopowierzchniowy, hotele, a na końcu restauracje i siłownie.

We wtorek przedstawiciele rządu wspominali również o wstępnym poluzowaniu obostrzeń weselnych . Nieoficjalny plan to wesela do 25 osób w maju. Jednak ostateczne decyzje w tej kwestii jeszcze nie zapadły.

Minister zdrowia był też w ostatnich dniach pytany o zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Odpowiadał wówczas, że kryterium jest mała częstotliwość występowania wirusa i można się tego spodziewać bliżej końca maja.

Adam Niedzielski podkreślił, że większego luzowania obostrzeń należy spodziewać się bliżej przełomu maja i czerwca.

