Konferencja premiera na temat nowych obostrzeń w Polsce

Rząd ogłosi w czwartek (22 października) nowe obostrzenia w związku z gwałtownym wzrostem zakażeń koronawirusem w Polsce. Nowe wytyczne mają zostać przedstawione podczas konferencji z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.

W czwartek poznamy najnowsze decyzje Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Konferencja premiera, na której zostaną ogłoszone nowe obostrzenia, odbędzie się prawdopodobnie po godz. 13.

Jak poinformował w środę Mateusz Morawiecki , zarekomendował on, by w całej Polsce wprowadzona została czerwona strefa. Do tej pory na liście regionów z największymi obostrzeniami znajdowały się 152 powiaty, w tym 11 miast wojewódzkich. Reszta kraju należała do strefy żółtej.



O tym, jakie zasady obowiązują w strefie czerwonej, pisaliśmy TUTAJ .



Rząd - według zapowiedzi wiceministra zdrowia Waldemara Kraski - ma także ogłosić nową strategię dotyczącą szkół. Z ustaleń dziennikarza Interii Łukasza Szpyrki wynika, że podjęto decyzję o zamknięciu starszych klas szkół podstawowych i oddelegowaniu uczniów oraz nauczycieli do nauczania zdalnego. Trwają jednak analizy, czy nowe zasady będą dotyczyć klas 4-8, czy tylko 6-8. Nowe wytyczne - według informacji Interii - miałyby obowiązywać już od najbliższego poniedziałku (26 października).

