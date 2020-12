- Dokładnie tydzień temu w Europie pierwsza Brytyjka została zaszczepiona przeciw COVID-19. To symboliczna data. Cieszymy się, że w końcu do tego doszło. To bardzo ważny moment, w którym Europa przystępuje do kontrofensywy. Dołączamy do grona państw w ramach całej UE, które już w styczniu przystąpią do procesu szczepienia - poinformował na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki. Premier przedstawił szczegóły Narodowego Programu Szczepień.

- Po intensywnych konsultacjach przedstawiamy przyjętą przez Radę Ministrów Narodową Strategię Szczepień. Mamy zakontraktowane 60 mln dawek od sześciu firm - poinformował premier Morawiecki. Powtórzył, że szczepionki będą dobrowolne i darmowe.

- Postaramy się, by były dostępne także dla tych, którzy dziś są w swoich domach, nie mogą z nich wyjść, z różnych względów, zdrowotnych przede wszystkim, dla osób starszych, dla osób niepełnosprawnych. Moment, w którym pierwszy Polak lub Polka przystąpi do szczepienia, będzie momentem zwrotnym. To jedyne remedium, by pozbyć się epidemii raz na zawsze - podkreślił szef polskiego rządu.

"Musimy jak najszybciej zaszczepić jak najwięcej osób"

- Mając na uwadze ryzyko trzeciej fali, stawiamy na szczepionkę. Wiem, że wielu Polaków jest już zmęczonych tą sytuacją. Opracowana przez nas strategia daje jednak nadzieję. Musi to być nasz narodowy cel, by zaszczepić jak najwięcej ludzi. Opierajmy się na nauce, na badaniach, na tym, co zalecają nam eksperci - zaapelował premier. - Musimy jak najszybciej zaszczepić jak największą część populacji - dodał.

- Nawet najskuteczniejsza szczepionka nie zadziała, jeśli do programu przystąpi zbyt mało osób. To odpowiedzialność nas wszystkich - podkreślił Morawiecki.



- Oczywiście będziemy zaczynali od medyków. Chcemy też stosunkowo szybko zaszczepiać nauczycieli, ale nie od tego uzależniamy powrót do szkół, od razu to chcę podkreślić. Powrót do szkół będzie zależny od tego, jaki będzie przebieg pandemii w najbliższych czterech, pięciu tygodniach, a nie od samego procesu szczepień - zaznaczył premier.

Premier kolejny raz zaapelował też, by w czasie zbliżających się świąt pozostać w domach. - Spadkowy trend zachorowań na COVID-19 wyhamował. Miejmy na uwadze, że pandemia nie jest zwalczona. W święta Bożego Narodzenia pozostańmy w domu - podkreślił.

"Wirus atakuje, jest bardzo groźny"

Morawiecki zaznaczył, że w ostatnich paru tygodniach sytuacja epidemiczna w Polsce jest lepsza, ale "nie ma co udawać, że wirus jest pokonany, że sytuacja jest już na tyle dobra, że można myśleć o zmianach w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego w kierunku odmrażania". - Tak nie jest - podkreślił premier.

- Mówi się, że noc jest najciemniejsza przed świtem i rzeczywiście, dzisiaj wiedząc o tym, że szczepionka jest już w zasięgu ręki, musimy mieć na uwadze, że wirus atakuje, jest bardzo groźny - przestrzegał szef rządu.

Pierwsza szczepionka w Polsce jeszcze w tym roku?

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na konferencji prasowej, że jest szansa na to, by pierwsze szczepionki pojawiły się w Polsce jeszcze w tym roku.

- Dzięki interwencji pana premiera na Radzie Europejskiej posiedzenie Europejskiej Agencji Leków, która dopuszcza szczepionkę na rynek europejski, odbędzie się wcześniej. Co to oznacza? Oznacza to, że być może nawet w tym roku będziemy mieli szansę taką, że pojawią się pierwsze dawki szczepionki na polskim rynku, oczywiście, o ile producent będzie w stanie efektywnie zarządzić łańcuchem logistycznym i dostarczyć je na rynek polski - powiedział Niedzielski.

Według wcześniejszych zapowiedzi posiedzenie Europejskiej Agencji Leków miało odbyć się 29 grudnia.

- Zwracam się z prośbą, żeby każdy z państwa, kto jest przekonany do szczepień, przekonywał ludzi. Apeluję, bądźmy wszyscy ambasadorami szczepień w swoim otoczeniu - powiedział minister zdrowia.



Niedzielski poinformował, że po 15 stycznia będzie można umawiać się na konkretne terminy szczepień, m.in. za pośrednictwem infolinię.



Narodowy Program Szczepień

W ubiegłym tygodniu rząd ogłosił projekt Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Jego celem jest doprowadzenie w 2021 roku do odporności populacyjnej. Szczepionki mają być darmowe, dobrowolne i dwudawkowe.



W pierwszej kolejności zaszczepieni zostaną pracownicy służb medycznych, mieszkańcy domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, żołnierze oraz osoby starsze, powyżej 65. roku życia.

Szczepienie przeciw COVID-19 ma być potwierdzone w specjalnym systemie, a pacjent otrzyma zaświadczenie. Osoby zaszczepione będą mogły bez dodatkowych testów korzystać z usług zdrowotnych w publicznej służbie zdrowia i nie będą uwzględniane w limitach dotyczących spotkań towarzyskich. Nie będą także musiały odbywać kwarantanny w przypadku kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.

Skala zakażeń w Polsce

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 6907 nowych zakażeniach SARS-CoV-2 w Polsce . Resort przekazał też, że z powodu COVID-19 zmarło 349 kolejnych osób.

Liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła tym samym do 1 147 446, a zgonów do 23 309. Wyzdrowiało 879 748 osób.