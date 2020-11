- Pandemia wrasta, ale wzrasta coraz wolniej - ocenił we wtorek (3 listopada) na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. - Pojawia się nadzieja na wyhamowanie pandemii i teraz bardzo wiele zależy od nas, od naszej codziennej postawy - zaapelował.

Podczas konferencji prasowej w KPRM Adam Niedzielski przypomniał, że od wtorku (3 listopada) obowiązuje nowa strategia walki z pandemią koronawirusa, tzw. strategia 3.0, z którą można zapoznać się na stronie Ministerstwa Zdrowia.

"To pozytywne sygnały"

Minister odniósł się także do danych dotyczących liczby zakażeń. Wskazał, że w ubiegłym tygodniu przyrost zakażeń raportowanych we wtorek był znacząco wyższy (ponad 60 proc. więcej) niż w poniedziałek, natomiast w tym tygodniu przyrost ten jest niewielki (ok. 10 proc.).

Szef resortu zdrowia dodał, że również liczba zleceń na wykonanie testu przez lekarzy POZ nie wzrosła tak znacząco, jak miało to miejsce poprzednio. Niedzielski zaznaczył, że dotąd liczba zleceń na wykonanie testów w poniedziałek podwajała się w stosunku do poniedziałku z poprzedniego tygodnia, do czego - jak mówił - nie doszło w tym tygodniu.

Te dane - jak ocenił minister zdrowia - wskazują na "pewne wyhamowanie pandemii". Dodał, że rząd szczególnie monitoruje siedmiodniowy cykl rozwoju pandemii, by na tej podstawie analizować jej przebieg w Polsce.

- Pandemia wzrasta, ale coraz wolniej. To pozytywne sygnały. Jesteśmy w sytuacji, kiedy pojawia się szansa na wyhamowanie pandemii, ale bardzo wiele zależy od nas samych, od naszej postawy, od tego, czy będziemy pilnowali tych podstawowych zasad współżycia społecznego, (...) bo chodzi o to, żeby zachować dystans, chodzić w maseczce i oczywiście dezynfekować ręce" - zaapelował Niedzielski.

Minister podkreślił, że ostatnie dane obligują do "postawy jeszcze większej odpowiedzialności". - Bo to jest walka, którą możemy wygrać tylko i wyłącznie dzięki wspólnemu poczuciu odpowiedzialności - dodał Niedzielski.

Model piramidy

- Wchodzimy w listopad. Listopad, w którym wiemy już, że rozbudowa infrastruktury powoli zaczyna dochodzić do swoich granic. Musimy zastanowić się, jakie inne skuteczne metody stosować, aby obronić nasz system opieki zdrowotnej. Nasza propozycją, sformułowaną w strategii, jest tzw. model piramidy prowadzenia pacjenta covidowego - poinformował również na konferencji minister zdrowia.

Jak dodał Niedzielski, piramida ta składa się z dwóch poziomów - szpitalnego i podstawowej opieki nad pacjentem z koronawirusem.

Personel medyczny zwolniony z kwarantanny

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował na konferencji prasowej, że personel medyczny zostanie zwolniony z obowiązku odbycia kwarantanny. Od teraz testowanie dla personelu medycznego ma być możliwe codziennie.



Dworczyk zapowiedział także, że w przyszłym tygodniu do Sejmu ma trafić projekt, który ułatwi podejmowanie pracy lekarzom z zagranicy.





Przypomnijmy, że Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 19 364 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarło także kolejnych 227 osób. Łącznie od początku pandemii w kraju odnotowano 414 844 zakażeń SARS-CoV-2, z czego 6102 chorych zmarło, a 159 986 wyzdrowiało.

W kraju obowiązują obostrzenia związane z pandemią. Restauracje, kawiarnie, bary i pizzerie do odwołania mogą wydawać klientom posiłki jedynie na wynos lub je dostarczać. W przestrzeni publicznej obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.