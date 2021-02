- W poniedziałek w wersji elektronicznej rozpoczną się zapisy nauczycieli na szczepienia przeciw COVID-19 - poinformował Michał Dworczyk. Szef KPRM oraz szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek wzięli udział we wspólnej konferencji prasowej na temat szczenienia nauczycieli.

- W przyszłym tygodniu rozpoczynamy szczepienia nauczycieli, którzy pracują w szkołach, przedszkolach i w żłobkach - zapowiedział pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk, wyjaśniając, że pierwsi nauczyciele zostaną zaszczepieni już w przyszły piątek. - Mamy nadzieję, że do końca lutego uda nam się zaszczepić nauczycieli - powiedział.

Poinformował też, że 6 lutego dotrze do Polski pierwsza dostawa szczepionek firmy AstraZeneca - 120 tysięcy sztuk. Do końca lutego ma ich trafić do kraju łącznie ponad milion.



Michał Dworczyk zwrócił też uwagę, że pojawiły się wątpliwości co do różnic między szczepionkami. - Chciałbym jednoznacznie powiedzieć i powtórzyć za radą medyczną, która działa przy premierze Mateuszu Morawieckim, że nie ma lepszych i gorszych szczepionek - podkreślił szef KPRM.

- Wszystkie szczepionki, które zostały dopuszczone do używania na terenie Unii Europejskiej są w 100 proc. bezpieczne - zaznaczył. Dodał, że różnią się one poszczególnymi parametrami, ale są "w 100 proc. bezpieczne i skuteczne".

Jak nauczyciel zapisze się na szczepienie?

- W pierwszej kolejności będą szczepieni nauczyciele, którzy dziś pracują w trybie stacjonarnym - zapowiedział z kolei minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Są to: nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela, pomoc wychowawcy, nauczyciele klas 1-3, nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz kadra kierownicza wymienionych placówek.

Z zapowiedzi wynika, że kiedy te grupy będą kończyły się szczepić, do akcji szczepień zostaną włączeni wszyscy pozostali nauczyciele.



Czarnek powtórzył, że zapisy na szczepienia rozpoczną się już w najbliższy poniedziałek.

- Od przyszłego tygodnia, każdy nauczyciel, który chce się zaszczepić, może zgłosić się do dyrektora swojej placówki. Dyrektorzy korzystając z Systemu Informacji Oświatowej będą mogli jednym kliknięciem zarejestrować nauczyciela na szczepienie. Następnie nauczyciele otrzymają komunikat od dyrektora, kiedy i gdzie mają się zgłosić do szczepienia - wyjaśnił minister.

Pracownicy szkół szczepieni w dalszej kolejności

Minister edukacji był także pytany o szczepienia pozostałych pracowników szkół: woźnych, czy obsługę kuchni.

- Koleje grupy zawodowe będą obsługiwane w dalszej kolejności - poinformował Czarnek.



Badania nad polską szczepionką przeciw COVID-19

Szef MEiN był też pytany, czy rząd wesprze finansowo badania nad polską szczepionką przeciw COVID-19, które są prowadzone na Politechnice Warszawskiej.

Przemysław Czarnek zwrócił uwagę, że takie badania toczą się również w innych polskich ośrodkach.

- Ze wszystkimi tymi placówkami jesteśmy w kontakcie. Przyczyny, dla których grant nie został przyznany - do końca nie jestem pewien czy z ministerstwa, czy z którejś agendy ministerstwa - to są przyczyny absolutnie pozamerytoryczne, formalne. Natomiast jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi tymi placówkami, łącznie z Politechniką Warszawską i oczywiście środki finansowe, o które uczelnie i uczeni, naukowcy wystąpią i które mogą dać szansę na wyprodukowanie polskiej szczepionki, będą przyznane - zapewnił.

Starsi nauczyciele otrzymają inną szczepionkę

Nauczycieli wpisano do tzw. pierwszego etapu szczepień przeciw COVID-19: obok m.in. seniorów, pensjonariuszy domów pomocy społecznej, przewlekle chorych czy funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy. Mają oni być szczepieni głównie preparatem firmy AstraZeneca.

Ci, którzy ukończyli 60. rok życia otrzymają szczepionkę firmy Pfizer lub Moderna. Taką rekomendację wydała rada medyczna przy premierze.

Na rynku unijnym do tej pory do obrotu dopuszczono trzy preparaty. Dwa w technologii mRNA - firmy Pfizer/BioNTech (o nazwie Comirnaty) i firmy Moderna. Szczepionki te mają zbliżoną skuteczność sięgającą 95 proc. Szczepionka Comirnaty musi być przechowywana i transportowana w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza, substancja Moderny - minus 25-15 stopni. Po wyjęciu z zamrażarki można je przechowywać przez miesiąc (Moderna) lub pięć dni (Comirnaty) w temperaturze plus 2-8 stopni.

Trzecia substancja to szczepionka wektorowa opracowana przez brytyjsko-szwedzki koncern AstraZeneca i naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Została ona dopuszczona na rynek pod koniec stycznia. Z informacji zamieszczonych w charakterystyce tego preparatu wynika, że może on być podawany osobom, które ukończyły 18 lat, jednak "obecnie istnieją ograniczone dane dotyczące skuteczności szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca u osób w wieku 55 lat i starszych". Stąd kolejne kraje wydają rekomendacje, by szczepionka ta nie była podawana osobom starszym.