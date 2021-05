Kolonie dla dzieci możliwe. Jakie zasady?

​Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży będzie możliwa w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa - wynika z wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, przygotowanych we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia.

Grupa dzieci na wycieczce w lesie, zdjęcie ilustracyjne

W komunikacie przekazanym w piątek wyjaśniono, że "zalecenia zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko zakażenia podczas zorganizowanego wypoczynku w czasie epidemii COVID-19".

Wskazano, że celem jest ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.



Jako podstawę prawną wskazano ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327) i rozporządzenie ministra edukacji z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. poz. 452). Zaznaczono, że "organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży będzie możliwa w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa".

Kolonie dla dzieci. Jakie zasady?

Aby ograniczać ryzyko zakażenia wśród uczestników wypoczynku i kadry przygotowano wytyczne sanitarne, które zostały podzielone na cztery części: zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas wypoczynku; zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach wypoczynku; procedury zapobiegawcze, wśród których wymieniono: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku; procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby mającej kontakt w ciągu ostatnich 10 dni z osobą zakażoną koronawirusem.



Zgodnie z wytycznymi grupa uczestników wypoczynku nie może przekraczać 15 osób (w przypadku dzieci do 10 lat i grupy mieszanej) i do 20 osób (dzieci powyżej 10 lat). W przypadku kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników z danej drużyny, świetlicy dopuszcza się inną liczebność.



Uczestnicy wypoczynku powinni w dniu wyjazdu być zdrowi, "co poświadczają rodzice/prawni opiekunowie dziecka lub pełnoletni uczestnicy w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Ponadto, nie zamieszkiwali z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem wypoczynku" - wskazano.



Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku zobowiązują się do niezwłocznego - do 12 godzin - odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka.



W gestii rodziców i opiekunów jest zaopatrzenia dziecka w maseczki do użycia podczas pobytu na wypoczynku.



Niezbędne środki ochronne

Organizator wypoczynku powinien zapewnić odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że "w jednym pokoju lub namiocie są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym na osobę zakwaterowaną w jednym pokoju lub namiocie musi przypadać, co najmniej 4 mkw. powierzchni noclegowej".



Zgodnie z wytycznymi liczba uczestników przebywających w obiekcie w zależności od standardu obiektu musi zapewniać zachowanie dystansu między uczestnikami podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć. "Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 mkw. na jedną osobę" - czytamy w wytycznych.



Podano, że organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka ponownego wystąpienia wirusa, powinien mieć na wyposażeniu dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem i przyłbic.

Wskazano, że przed rozpoczęciem wypoczynku należy zorganizować szkolenie kadry z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID-19.



Podejmując temat wyżywienia, zarekomendowano zmianowe wydawanie posiłków. "Po każdej grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 °C lub je wyparzać" - czytamy w wytycznych. "W przypadku korzystania z cateringu należy wymagać jednorazowych pojemników i sztućców" - dodano.



Poinformowano, że organizatorzy mogą już zgłaszać zorganizowany wypoczynek do bazy prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.



"Dzięki niej rodzice w łatwy i szybki sposób sprawdzą wiarygodność organizatora kolonii czy obozu, który musi zgłosić wyjazd do właściwego kuratorium oświaty" - zaznaczono w komunikacie.