Trwają prace nad utworzeniem kolejnego szpitala tymczasowego w Warszawie. Rozpatrywana jest m.in. lokalizacja w hali Expo XXI - poinformowała rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz. Dodała, że szpital pomieści kilkaset łóżek.

Zdjęcie Warszawa: W kolejnym szpital tymczasowym kilkaset łóżek; rozpatrywana m.in. hala Expo XXI /Marek Bazak /East News

We wtorek (20 października) portal Wirtualna Polska ustalił nieoficjalnie, że drugi szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19 powstanie na warszawskiej Woli w hali Expo XXI przy ul. Prądzyńskiego. Pierwsze prace miały ruszyć we wtorek.

Rzeczniczka wojewody mazowieckiego, odnosząc się do tych doniesień, poinformowała, że lokalizacja w hali Expo XXI jest rozpatrywana, a w szpitalu ma powstać docelowo kilkaset łóżek. - Zgodę na utworzenie szpitala tymczasowego wydaje minister zdrowia. Decyzja co do uruchomienia jeszcze nie zapadła - podkreśliła.

Filipowicz zaznaczyła, że prace organizacyjne nad utworzeniem kolejnego szpitala tymczasowego w Warszawie prowadzi w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim zespół, który - jak dodała - "zapewnia sprawną realizację przedsięwzięcia".

Zlecenie przygotowania planów budowy szpitali tymczasowych w każdym mieście wojewódzkim zlecił premier Mateusz Morawiecki w minioną sobotę. Pierwszy z takich szpitali ma powstać w Warszawie - w salach konferencyjnych Stadionu Narodowego. Jego budowa już się rozpoczęła. W pierwszym etapie szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym ma dysponować 500 łóżkami, z czego 50 będzie przeznaczonych do intensywnej terapii. Docelowo ma być tam 1 tys. łóżek. Szpital na Stadionie Narodowym będzie filią Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA przy ulicy Wołoskiej. Mazowsze to jedno z województw, w którym notowane są najwyższe liczby dobowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem.

Kolejne szpitale - według zapowiedzi rządu - mają powstać w województwach: małopolskim i wielkopolskim. W większości województw trwają analizy lokalizacji szpitali tymczasowych dla chorych na COVID-19.