We wtorek weszły w życie nowe, złagodzone przepisy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego w naszym kraju. Dopuszczone zostały zgromadzenia do 25 osób. Wcześniej ten limit wynosił pięć osób.

Zdjęcie Przechodnie w Lublinie; zdj. ilustracyjne (arch. - czerwiec 2020) /Piotr Malecki / Napo Images /Agencja FORUM

We wtorek weszły w życie nowe przepisy dotyczące ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wprowadza je rozporządzenie Rady Ministrów z 10 maja, które jest nowelizacją rozporządzenia z 6 maja tego roku.

Pozwala ono na organizowanie i uczestnictwo w liczniejszych niż do tej pory manifestacjach. Obecnie zakazuje ono organizowania i uczestnictwa w zgromadzeniach (organizowanych na postawie zawiadomienia) więcej niż 25 osobom. Dotąd mogło w nich uczestniczyć zaledwie pięć osób.

Manifestacje na 50 osób

Od 29 maja na podstawie przepisów nowego rozporządzenia w manifestacjach, protestach oraz innego rodzaju zgromadzeniach (organizowanych na postawie zawiadomienia) będzie mogło brać nie więcej niż 50 osób. Utrzymana została odległość 100 metrów pomiędzy zgromadzeniami.

Zasady dla kibiców z Wielkiej Brytanii

Rozporządzenie z 10 maja zwalnia z konieczności odbycia kwarantanny brytyjskich kibiców, którzy przyjadą 26 maja do Gdańska na finał Ligi Europy, aby oglądać mecz Manchesteru United i hiszpańskiego Villarreal CF. Jest jeden warunek - muszą mieć negatywny wynik testu na COVID-19 wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem polskiej granicy.

Inne zmiany

Nowe przepisy znoszą 50-procentowy limit udostępnionych pokoi w przypadku zakwaterowania żołnierzy i pracowników cywilnych wojska.

Dotyczą one również obiektów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, w tym aplikacji prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej, oraz innych osób zaangażowanych w wykonywanie zadań dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Ograniczenia w hotelarstwie - poza wyjątkami - obowiązują na mocy rozporządzenia z 6 maja do 5 czerwca.

Otwarte hotele. Zobacz co zmieniło się od soboty

Wideo

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.