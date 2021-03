Rośnie kluczowy wskaźnik epidemii w Polsce - kolejny dzień z rzędu odnotowywany jest wzrost hospitalizacji z powodu COVID-19. Rośnie też liczba pacjentów podłączonych do respiratorów. Obecnie w szpitalach przebywa 21 183 zakażonych koronawirusem. To 934 pacjentów więcej w porównaniu do danych z poprzedniej doby.

Walka z epidemią COVID-19 w krakowskim szpitalu

Tak trudnej sytuacji nie było w kraju od kilku miesięcy, choć liczba nowych zakażeń nie jest jeszcze tak wysoka, jak jesienią.

Rosną kluczowe wskaźniki epidemii - liczba hospitalizacji z powodu COVID-19 i pacjentów pod respiratorami. Obecnie pod tlenem znajduje się 2139 osób i jest to najwyższa liczba od końca listopada, gdy mieliśmy do czynienia ze szczytem drugiej fali epidemii. Zakażeni zajmują aktualnie 21 183 łóżka covidowe. Tylko w ciągu ostatniej doby do szpitali trafiło 934 nowych pacjentów.



Obecnie dla pacjentów z COVID-19 pozostaje wolnych 820 z 2959 respiratorów, czyli 27,7 proc.

Jak wyglądała liczba hospitalizacji w poprzednich dniach? W niedzielę Ministerstwo Zdrowia podało, że hospitalizowanych jest 19 654 chorych z COVID-19, w sobotę - 19 541, zaś w piątek - 19 102.

Adam Niedzielski: Trzecia fala przyspiesza

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że liczba zakażeń wzrosła o 44 proc. w porównaniu do poprzedniego tygodnia .



Z kolei liczba zleconych testów przez POZ osiągnęła 60 tys. wobec 42 tys. w ubiegłym tygodniu.



"Trzecia fala przyspiesza" - ostrzegł minister.

W szpitalach coraz więcej młodych osób

Na temat hospitalizacji wypowiedział się rano wiceminister zdrowia Waldemar Kraska . W jego ocenie bardzo niepokojące jest w tej chwili to, że coraz młodsi ludzie trafiają do szpitali. - Ci młodzi ludzie także w sposób dość gwałtowny i ciężki przechodzą zakażenie koronawirusem - dodał.



Najgorzej w dwóch województwach

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej podkreślił , że w tym tygodniu liczba łóżek covidowych zwiększy się w Polsce o cztery tys. Łącznie będzie ich więc 35 tys., a docelowo - w perspektywie dwutygodniowej - 40 tys.



Szef resortu zdrowia zwrócił uwagę, że sytuacja dotycząca hospitalizacji jest zróżnicowana w poszczególnych regionach.

- Najtrudniejsza sytuacja jest teraz w woj. kujawsko-pomorskim oraz mazowieckim, dlatego tam w pierwszej kolejności będą podejmowane decyzje nie tylko o otwieraniu i zwiększaniu infrastruktury w ramach szpitali tymczasowych, ale również o przywracaniu tych szpitali, które były przeznaczone na walkę z COVID-19 podczas drugiej fali - poinformował.

