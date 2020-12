Wtorek to kolejny dzień szczepień przeciwko COVID-19. Rozdysponowane mają zostać ostatnie fiolki z pierwszej partii szczepionek, która dotarła do Polski w piątek w nocy i część z drugiej, poniedziałkowej dostawy. Wieczorem wspólnie mają zaszczepić się marszałek Senatu Tomasz Grodzki i były marszałek izby Stanisław Karczewski. Na żywo pokaże to Polsat News w "Debacie Dnia" o godz. 19:50, transmisja także na stronie Interii.

Ogólnopolska akcja szczepień rozpoczęła się w niedzielę rano po tym, jak pierwsza (licząca 10 tys. ampułek) partia szczepionki firm Pfizer i BioNTech dotarła do tzw. szpitali węzłowych, które koordynują przedsięwzięcie. W niedzielę rano jako pierwsza szczepienia otrzymała grupa lekarzy i pielęgniarek z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, następnie szczepienia kontynuowano w innych częściach kraju. W sumie tego dnia - według szacunków Ministerstwa Zdrowia - zabiegi przyjęło ok. 2000 pracowników służby zdrowia.

W poniedziałek rano do Warszawy samolotem dotarł kolejny, liczący 300 tysięcy dawek transport szczepionek. Tego samego dnia część z nich trafiła do hurtowni farmaceutycznych, a pierwsze fiolki już we wtorek zostaną zaaplikowane kolejnym medykom. Na ukończeniu jest bowiem pierwsza, piątkowa partia szczepionek.

We wtorek wieczorem w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie zabieg przyjmą senatorowie: Grodzki i Karczewski. Obaj są lekarzami i mają zaszczepić się nawzajem. Na żywo pokażą to Interia, polsatnews.pl i Polsat News w "Debacie Dnia" o godz. 19:50.

W poniedziałek w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu szczepienie otrzymała senator KO, prof. Alicja Chybicka, kierownik tamtejszej kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Przylądek Nadziei. Zapewniła, że czuje się świetnie, nie wystąpiły u niej żadne niepożądane objawy.

Jaki jest plan szczepień?

Zgodnie z przyjętym w połowie grudnia Narodowym Programem Szczepień w pierwszej kolejności (tzw. grupa "zero") szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. W kolejnym etapie (pierwszym) zabieg mają otrzymać m.in. pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, osoby powyżej 60 lat (w kolejności od najstarszych) i służby mundurowe, w tym żołnierze oraz nauczyciele.

W etapie II szczepionki dostaną osoby poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (np. choroby płuc, cukrzyca, nowotwory, otyłość) albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia. W etapie III szczepieni mają być przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W tym etapie szczepione będą również pozostałe grupy osób dorosłych.

Jak zapisać się na szczepienie?

15 stycznia rozpoczną się zapisy na szczepienia przeciw COVID-19. Zgłoszenia - jak informował szef KPRM Michał Dworczyk - można będzie dokonać za pośrednictwem infolinii, u lekarza POZ oraz poprzez stronę internetową lub Internetowe Konto Pacjenta. Szczepienia będą realizowane w przychodniach POZ, szpitalach, szpitalach rezerwowych, a także u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę. - Wśród punktów, które będą prowadziły szczepienia, będą też prywatne przychodnie, takiej jak Lux Med, Medicover - powiedział Dworczyk.

Szczepionka, wyprodukowana wspólnie przez firmy Pfizer i BioNTech, transportowana jest do Polski z belgijskich magazynów Pfizera w Puurs. W Unii Europejskiej rozprowadzana jest pod marką Comirnaty, która - stanowi połączenie terminów COVID-19 i mRNA oraz angielskich słów community (wspólnota) i immunity (odporność). Comirnaty zawiera cząsteczkę zwaną informacyjnym RNA (mRNA) z instrukcjami wytwarzania białka z SARS-CoV-2, wirusa wywołującego chorobę COVID-19. Comirnaty nie zawiera samego wirusa.

Szczepionkę podaje się w dwóch wstrzyknięciach, zwykle domięśniowo w odstępie co najmniej 21 dni. Szczepienia poprzedza badanie kwalifikacyjne.

