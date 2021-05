​Do Polski dotarło w poniedziałek 1,2 mln szczepionek od firmy Pfizer/BioNTech i około milion od AstraZeneca - potwierdził prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

Szczepionki, które w poniedziałek dotarły do kraju, będą "wychodzić od razu do punktów szczepień" - powiedział Michał Kuczmierowski.

- AstraZeneca będzie na kilka tygodni rozłożona, bo to jest - niestety - tak, że jakbyśmy w tym tygodniu przeznaczyli cały milion do dystrybucji do punktów szczepień, to później trzeba by po tych iluś tygodniach mieć kolejną gwarancję na milion drugich dawek. Nie mamy jej, więc rozkładamy to na etapy - wyjaśnił szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Z informacji zamieszczonej na stronie gov.pl - która nie uwzględnia poniedziałkowej dostawy - wynika, że do Polski dotarło do tej pory w sumie 12 901 190 szczepionek przeciw COVID-19, z czego 12 628 420 zostało już przekazanych do punktów szczepień.

Według rządowych statystyk w Polsce wykonano dotąd około 11,9 mln szczepień przeciw COVID-19.

Polscy pacjenci otrzymują cztery szczepionki przeciw COVID-19. Preparaty firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe. Preparat opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson, wymaga podania jednej dawki.