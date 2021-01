W poniedziałek do Polski ma dotrzeć transport 360 tys. dawek szczepionek przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 firmy Pfizer, a we wtorek 29 tys. dawek szczepionek Moderny. Do tej pory zaszczepiono w Polsce nieco ponad 200 tys. osób.

O kolejnej dostawie szczepionek firmy Pfizer, planowanej na godziny poranne w poniedziałek, poinformował w niedzielę prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Będzie to 360 tys. dawek.

We wtorek do Polski powinna trafić pierwsza dostawa szczepionek firmy Moderna (29 tys.). Europejska Agencja Leków (EMA) wydała w środę pozytywną opinię w sprawie dopuszczenia szczepionek tej firmy do obrotu w UE. Moderna planuje dostarczyć do Polski ok. 400 tys. dawek w lutym i 360 tys. w marcu.

Z informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, publikowanych na profilu społecznościowym #SzczepimySię, wynika, że zgodnie ze stanem na godz. 10 w niedzielę w Polsce wykonano 200 022 szczepień. W porównaniu z danymi z soboty liczba ta zwiększyła się o 1235. To mniejszy wzrost niż w poprzednich dniach.

Szczepienie idzie "za wolno"

W ocenie prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzeja Matyi akcja szczepień w Polsce jest dobrze zorganizowana, "ale idzie troszeczkę za wolno". Jak wskazał w niedzielę w TVN24, usprawniającym rozwiązaniem byłaby dostawa szczepionek do punktów szczepień nie raz w tygodniu, ale na ich życzenie.

Kolejnym usprawniającym akcję szczepień rozwiązaniem - według prezesa NRL - byłaby możliwość uruchomienia w mniejszych miejscowościach i w gminach coś na kształt szczepionkobusów. Jak tłumaczył, nie wszyscy starsi ludzie mają np. dostęp do komputera, gdzie mogą otrzymać niezbędne dla nich informacje o akcji.

Zdaniem szefa NRL należy także cały czas monitorować zdarzenia niepożądane.

- Bardzo ważne jest także, by analizować, dlaczego mamy już ponad 200 zniszczonych, niepodanych szczepionek. Każda zniszczona szczepionka, to każdy niezaszczepiony człowiek. Powinniśmy to znać, wiedzieć. A punkty sczepień powinny to analizować, by nie dochodziło do marnotrawstwa żadnej dawki - powiedział. Dodał, że "ważne jest, by zaszczepić jak najszybciej i jak największą grupę społeczną".

Szczepienia etapami

Szczepienia w Polsce odbywają się etapami według grup opisanych w narodowym programie. Rozpoczęto je 27 grudnia. Obecnie szczepione są osoby z grupy zero, do której należą m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia i rodzice wcześniaków.

Od 25 stycznia ruszą szczepienia osób zakwalifikowanych do grupy pierwszej. Należą do niej seniorzy powyżej 60 lat (szczepienie odbywać się będzie od najstarszych osób), pensjonariusze domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, służby mundurowe i nauczyciele. Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciw COVID-19 rozpocznie się 15 stycznia.

