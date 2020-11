Koleje Dolnośląskie od poniedziałku (9 listopada) zawieszają połączenia do Czech z powodu wprowadzanych przez ten kraj ograniczeń wjazdu podróżnych z Polski.

Zdjęcie Koleje Dolnośląskie od poniedziałku zawieszają połączenia do Czech /Piotr Dziurman /Reporter

Od poniedziałku podróżni z Polski nie będą mogli wjechać na terytorium Czech - wynika z komunikatu opublikowanego na stronie polskiego MSZ .

Reklama

Polska została umieszczona przez południowego sąsiada na liście krajów wysokiego ryzyka zachorowania na koronawirusa. Od tej zasady jest kilka wyjątków, to m.in. pracownicy transgraniczny, partnerzy biznesowi czy kierowcy transportu międzynarodowego.

W zawiązku z ograniczeniami Koleje Dolnośląskie zawiesiły transgraniczne połączenia do 12 grudnia. Nie będą zatem kursowały pociągi na odcinkach Szklarska Poręba Górna-Harrachov i Międzylesie-Lichkov. Oznacza to, że nie będą również kursowały pociągi relacji Praga-Wrocław-Praga, obsługiwane we współpracy z LeoExpress - podały Koleje Dolnośląskie.

- To linie o typowo turystycznym ruchu i to w obu kierunkach. Dlatego decyzja czeskich władz dotycząca ograniczenia wjazdu do Czech polskich obywateli, a także wdrażane w Polsce kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się oraz zamykanie obiektów handlowo-usługowych, sprawiają, że realizowanie tych połączeń nie będzie po prostu możliwe - powiedział rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich, Bartłomiej Rodak.