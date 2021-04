Kobieta umarła na schodach szpitala. Pielęgniarka: Tak to bywa

63-latka zmarła na schodach szpitala w Sławnie. Miała nie otrzymać pomocy, bo lekarz obawiał się zakażenia koronawirusem. Dyrektor placówki nie widzi jednak uchybień. "Doniesienia są rzeczywiście bulwersujące. Wszczęliśmy pilne postępowanie wyjaśniające w tej sprawie" – poinformowano na oficjalnym profilu Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze.

Zdjęcie Dyrektor szpitala sugerował, że rodzina powinna była wezwać karetkę /Karolina Adamska /East News

Tragiczne chwile rozegrały się 29 marca przed Oddziałem Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Sławnie, który został obecnie częściowo przekształcony w placówkę covidową. Kobieta zmarła na oczach córki i zięcia, którzy błagali personel o pomoc.

"Pielęgniarka, która była informowana o tym, że moja mama umiera na schodach powiedziała: Tak to bywa, ja nic wam na to nie poradzę, na kartce są numery, pod które trzeba dzwonić" - powiedziała lokalnym mediom córka kobiety.

Lekarz z kolei poinformował, że nie wyjdzie do pacjentki, ponieważ na korytarzy odbywa się dezynfekcja w związku z COVID-19. Z relacji rodziny wynika, że zszedł dopiero po 20 minutach. Nie chciał przyjąć 63-latki, twierdząc, że może być zakażona koronawirusem.

Rodzina jednak podkreśla, że kobieta miała przeprowadzony wcześniej test na obecność koronawirusa w przychodni rodzinnej. Wynik okazał się negatywny.

Media ujawniają, że lekarz, który odmówił przyjęcia kobiety, trafił do Sławna po tym, jak Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku zerwał z nim współpracę. Medyk miał w wulgarny sposób odnosić się do pielęgniarki w obecności matki z rocznym dzieckiem.

Dyrektor szpitala nie widzi zaniedbania

W związku ze sprawą 63-latki dyrektor szpitala w Sławnie Tomasz Walasek nie dostrzega zaniedbań ze strony personelu medycznego. Jak powiedział, rodzina przywiozła kobietę z przychodni rodzinnej, gdzie stwierdzono bardzo wysoki poziom cukru. W jego ocenie reakcja mogłaby być szybsza, gdyby rodzina wezwała karetkę.

Przyznaje, że kobieta zmarła po kilkunastu minutach oczekiwania, a lekarz nie mógł od razu do niej zejść, bo "rozmawiał ws. przyjęcia innego pacjenta". Dopiero potem wyszedł do kobiety. "Przed zbadaniem pacjentki musiał mieć pewność, że nie jest zarażona. Nie wiem, czy córka przekazała informację, że test jest zrobiony - mówił Walasek, tłumacząc, że lekarz uprzednio ciężko przeszedł zakażenie koronawirusem, dlatego chciał się upewnić.

Rzecznik Praw Pacjenta: Pilne postępowania wyjaśniające

Na publikację "Głosu Pomorza" zareagował już Rzecznik Praw Pacjenta. "Doniesienia są rzeczywiście bulwersujące. Wszczęliśmy pilne postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, weryfikujemy okoliczności zdarzenia. O wynikach postępowania będziemy oczywiście informować" - poinformowano na oficjalnym Twitterze Rzecznika Praw Pacjenta.





Sprawę skomentowała także na Twitterze eurodeputowana z PiS Beata Kempa. "Jeżeli to prawda - to mamy do czynienia z kompletnym zbydlęceniem i znieczulicą. Dość poniewierania zrozpaczonymi ludźmi" - napisała.